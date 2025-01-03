Выносят только из дома, а обратно — как хочешь: лежачего пациента оставили под дождем

"Мне стало нечем дышать, мы вызвали скорую помощь, меня быстро доставили в больницу и провели все необходимые процедуры", - рассказывает он.

Ему была назначена паллиативная помощь на дому, до дома Мартиньша сопроводили двое медиков, но их сил было физически недостаточно, чтобы затащить на этаж взрослого мужчину и всю аппаратуру.

"Наверное произошла ошибка коммуникации, но потом мама попыталась позвонить по номеру 112, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь помочь, может быть, скорая помощь или спасатели. Было уже 11 часов вечера, шел дождь. Спасатели очень интересно ответили, что они выносят только из дома. Так что никто мне не помог, делай что хочешь», - вспоминает Мартиньш.

В результате на помощь пришел сосед, но неприятный опыт ярко запечатлелся в памяти Мартиньша.