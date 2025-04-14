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«Вы эти книги видели?!» Почему учителя часто не обучают по учебникам — комментарий депутата Сейма

la.lv 14 апреля, 2025 09:03

Новости Латвии 0 комментариев

В эфире телеканала TV24 в программе Uz līnijas зрительница выразила недовольство качеством учебников: "Все время депутаты Сейма говорят, что надо что-то переоценить и поменять, но вот книги, по которым надо изучать предметы, например, математику - учителя не учат по этим учебникам, потому что эти учебники очень плохие! Депутаты брали эти учебники, смотрели, какие они?"

На вопрос зрительницы ответил гость программы, депутат 14-го Сейма, член комиссии по образованию, культуре и науке Чеслав Батня (Объединенный список).

"Мы дискутировали об этом. Я частично согласен, но мне надо потребовать у Государственного центра содержания образования их оценку, так как есть рецензент, оценивающий каждую книгу. Но вы правы! Я сам смотрел учебник по математике для 1-го класса, в котором есть текстовая задача на первое полугодие - 7 предложений. Чтобы ребенок понял эту текстовую задачу, он должен идеально уметь читать, чего, увы, в 1-м классе еще нет, и это приводит к проблемам. По-моему, в 1-х классах надо в основном нарабатывать навык чтения, а уже потом основные принципы математики. Закладываем фундамент и тогда идем дальше", - комментирует депутат.

Кроме того, Батня подчеркнул, что каждый случай следует оценить, но сам он слышал, что "педагоги-математики ничего лучшего, чем учебник Енцитиса, не знают".

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