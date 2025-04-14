«Вы эти книги видели?!» Почему учителя часто не обучают по учебникам — комментарий депутата Сейма

На вопрос зрительницы ответил гость программы, депутат 14-го Сейма, член комиссии по образованию, культуре и науке Чеслав Батня (Объединенный список).

"Мы дискутировали об этом. Я частично согласен, но мне надо потребовать у Государственного центра содержания образования их оценку, так как есть рецензент, оценивающий каждую книгу. Но вы правы! Я сам смотрел учебник по математике для 1-го класса, в котором есть текстовая задача на первое полугодие - 7 предложений. Чтобы ребенок понял эту текстовую задачу, он должен идеально уметь читать, чего, увы, в 1-м классе еще нет, и это приводит к проблемам. По-моему, в 1-х классах надо в основном нарабатывать навык чтения, а уже потом основные принципы математики. Закладываем фундамент и тогда идем дальше", - комментирует депутат.

Кроме того, Батня подчеркнул, что каждый случай следует оценить, но сам он слышал, что "педагоги-математики ничего лучшего, чем учебник Енцитиса, не знают".