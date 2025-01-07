Врезался в дерево: в Ропажском крае в аварии погиб водитель

Около 9.20 утра в Дзидриняс Ропажского края автомобиль "Nissan" съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии водитель автомобиля погиб. Государственная полиция открыла уголовный процесс и расследует обстоятельства аварии.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий. Из них 128 аварий обошлись без травм, в остальных десяти авариях пострадали 11 человек. Трое из пострадавших были пешеходами.

За 24 часа полиция составила 446 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 106 за превышение скорости и 17 за агрессивное вождение.

Два водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, оба привлечены к уголовной ответственности.

