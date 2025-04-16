Врача «скорой» искусали до крови, где спецсредства?

Хотя необходимость в средствах самообороны для бригад неотложки обсуждается давно, их по-прежнему нет. Произошло еще одно нападение на медика, во время которого пациент прокусил ему руку до крови.

На сайте «Х» пишут: и все это в тот момент, когда медики пытаются спасти жизнь пациента. Работа в скорой помощи нелегка, но разве мы еще должны бороться с агрессией?! Мы очень хотим средства самообороны!». К записи приложена фотография, на которой видна очень сильная травма от укуса.

Комментаторы резко осуждают случившееся: «Тогда надо было вызывать психовозку. Это неподобающее человеку поведение: кусать медика за руку».

«Безумие. Это то, что должно преследоваться по закону, даже не в административном порядке».