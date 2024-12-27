Вовремя заподозрил неладное: бдительный курьер спас женщину и ее сбережения от мошенников

К счастью, курьер проявил бдительность и заподозрил неладное. Благодаря его внимательности удалось предотвратить мошенничество и сохранить деньги пожилой женщины.

На странице Пыхьяской префектуры в Эстонии в Facebook рассказывается, что на прошлой неделе курьер Bolt сообщил в полицию о подозрительном заказе на доставку пакета. Во-первых, курьер заметил, что пожилая женщина была нервной, а также не могла точно назвать адрес для доставки.

Заподозрив, что ситуация не совсем обычная, курьер по имени Игорь сообщил о происшествии в полицию. При осмотре посылки полицейские нашли в ней одежду, а в одном из карманов был конверт с крупной суммой денег. Сотрудничая с полицией, Игорь отправился по указанному адресу, надеясь поймать мошенников, но, когда он приехал, никто за посылкой не пришёл. При повторном звонке отправителю курьеру сказали, что доставка больше не требуется.

Проверив информацию, полиция выяснила, что женщина действительно получила звонок от человека, представившегося следователем. Он сообщил ей, что её племянник стал виновником аварии с тяжёлыми последствиями. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, «следователь» предложил женщине оплатить лечение пострадавшего. Под его давлением она собрала деньги и передала их курьеру.

Пыхьяский префект поблагодарил курьера Игоря за внимательность, которая помогла сохранить деньги женщины. Однако полиция отмечает, что такие случаи мошенничества повторяются. Злоумышленники звонят с сообщением о серьёзной аварии и просят передать деньги через курьерские службы.

Полицейские напоминают, что, особенно в праздничный период, хочется помочь людям, попавшим в беду, но важно сохранять бдительность. Мошенники часто пользуются этим желанием.

Полиция подчёркивает: правоохранительные органы никогда не звонят и не просят денег для прекращения расследования, а отправка наличных через курьеров запрещена.