Воруют даже то, что раньше никому не было интересно: Лочмеле предупреждает жителей Золитуде

"Вчера в 7.30 утра в районе частной застройки Золитуде был замечен дрон, который медленно передвигался по внутренним дворам частных домов по улицам Грамздас, Калтувес, Приедайнес. Сообщение передано в полицию, но: будем бдительны! Во дворах у многих за забором стоят и машины, и велосипеды, и садовая техника. Сейчас воруют даже то, что раньше никому не было интересно", - пишет Лочмеле.

В комментариях тут же написали, что съемку, вероятно, вели двое мужчин, которые также запускали дрон и делали фотографии в районе улиц Паула Леиня, 7 и 9, а также Ростакас, 60. Уехали на сером хэчбеке.