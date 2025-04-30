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Volkswagen и Mercedes стали зарабатывать меньше из-за проблем в Китае и тарифов Трампа

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 12:22

Мир 0 комментариев

VW и Mercedes стали зарабатывать меньше из-за проблем в Китае и тарифов Трампа, сообщает "Дойче велле".

Прибыль концерна Volkswagen упала в первом квартале 2025 года на 41% в годовом исчислении и составила 2,19 млрд евро. На важном для себя китайском рынке концерн вновь заработал заметно меньше. Кроме того, VW понес убытки от своего бизнеса по производству аккумуляторов.

Mercedes-Benz также пострадал от ослабления бизнеса в Китае в первом квартале и больше не хочет предоставлять годовой прогноз из-за неопределенности с дальнейшей тарифной политикой США. Компания из Штутгарта отчиталась о снижении прибыли с января по март на 40% по сравнению с уровнем прошлого года, до 2,3 млрд евро.

Из-за новых пошлин импорт автомобилей в Соединенные Штаты стал на 25% процентов дороже. Предполагалось, что с мая такие же тарифы будут применяться к импортным комплектующим при сборке автомобилей в США, однако позднее Трамп заявил, что смягчит их в виде "небольшой помощи" на "переходный период".

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Какие требования к претенденту: объявлен конкурс на место Гаусса в «airBaltic»

Новости Латвии 17:40

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Они же не самые успешные! Министерство сообщения желает повысить зарплаты подчиненным: президент назвал это скандалом

Важно 17:36

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Новости Латвии 17:33

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Важно 17:26

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Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.

Сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Мадару Зейлюку, 2014 года рождения, которая покинула свое место жительства в Пуйкуле Лимбажского края волости Бривземниеки. Она ушла из дома 30 апреля около 8:50 утра, и по сей день местонахождение девочки неизвестно. Она не склонна к бродяжничеству.

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Ящур приближается к границе Латвии: на дорогах готовится ветконтроль

Важно 17:14

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Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.

Министр сельского хозяйства Армандс Краузе сообщил, что в связи с приближением ящура к границе Латвии на дорогах страны будет введен ветеринарный контроль.

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Европе будет сложно собрать 25 тысяч миротворцев для Украины

Мир 17:07

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Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".

Европе будет сложно сформировать даже 25-тысячный контингент в качестве "сил сдерживания" в Украине, поскольку армии европейских стран недоукомплектованы и недофинансированы. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента "коалиции желающих".

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SEPLP утвердил главой LSM выступающую за русский язык Аниту Брауну

Новости Латвии 16:55

Новости Латвии 0 комментариев

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.

Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) в среду избрал Аниту Брауну главным редактором VSIA «Latvijas Sabiedriskais medijs» (Латвийские общественные СМИ - LSM) на пятилетний срок, сообщила агентству LETA пресс-секретарь SEPLP Байба Беате Шлея.

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