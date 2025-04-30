Volkswagen и Mercedes стали зарабатывать меньше из-за проблем в Китае и тарифов Трампа

Прибыль концерна Volkswagen упала в первом квартале 2025 года на 41% в годовом исчислении и составила 2,19 млрд евро. На важном для себя китайском рынке концерн вновь заработал заметно меньше. Кроме того, VW понес убытки от своего бизнеса по производству аккумуляторов.

Mercedes-Benz также пострадал от ослабления бизнеса в Китае в первом квартале и больше не хочет предоставлять годовой прогноз из-за неопределенности с дальнейшей тарифной политикой США. Компания из Штутгарта отчиталась о снижении прибыли с января по март на 40% по сравнению с уровнем прошлого года, до 2,3 млрд евро.

Из-за новых пошлин импорт автомобилей в Соединенные Штаты стал на 25% процентов дороже. Предполагалось, что с мая такие же тарифы будут применяться к импортным комплектующим при сборке автомобилей в США, однако позднее Трамп заявил, что смягчит их в виде "небольшой помощи" на "переходный период".