Внешность, лицо и голос каждого человека защитят авторским правом в борьбе с дипфейками. Первой стала Дания

Согласно соглашению, достигнутому между основными политическими силами страны, любой человек сможет требовать удаления дипфейков с цифровых платформ, если его внешность или голос были использованы без согласия. Также будет возможно добиваться компенсации по этим случаям. Ответственность возложат и на онлайн-платформы, в случае бездействия предусмотрены штрафы и санкции.

Министр культуры Яков Энгель-Шмидт назвал инициативу исторической: «Каждый человек имеет право на своё тело, голос и лицо — и система авторского права должна это признать».

При этом в законе предусмотрят исключения: для сатиры и художественных работ, но с обязательной маркировкой и при условии, что они не вводят в заблуждение.

Это первый в мире случай, когда внешность и голос человека приравниваются к авторскому произведению. Закон должен вступить в силу в 2026 году. Копенгаген также намерен продвигать аналогичный подход на уровне всего Евросоюза в период будущего председательства.

