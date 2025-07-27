Виктор Орбан: мы наложим вето на европейский бюджет, если не получим замороженные деньги

Венгерское правительство не будет голосовать по бюджету ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит замороженные средства. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом, выступая в субботу на фестивале Tusványos в румынской Трансильвании.

"Принятие нового семилетнего бюджета требует единогласия. И пока мы не получим свои деньги, нового европейского бюджета не будет. Мы ... не пойдем ни на какие уступки в отношении нашего суверенитета", - заявил Орбан.

Выступая в Летнем свободном университете Балваниози, Орбан также заявил, что избрание Дональда Трампа помогло пока избежать третьей мировой войны, но шансы на ее начало все равно есть.

В середине июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свое предложение по новому бюджету Европейского союза на сумму 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год. Это значительно больше, чем предыдущий бюджет ЕС в 1,21 триллиона евро, утвержденный 5 лет назад.

Все распределяемые финансовые пакеты будут зависеть от соблюдения принципа верховенства закона, что стало ключевым изменением в ответ на отступление от демократии в Венгрии.