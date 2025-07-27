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Виктор Орбан: мы наложим вето на европейский бюджет, если не получим замороженные деньги

Euronews 27 июля, 2025 10:59

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На фестивале "Тусваньос" в Трансильвании венгерский премьер-министр также заявил, что избрание Дональда Трампа помогло избежать третьей мировой войны.

Венгерское правительство не будет голосовать по бюджету ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит замороженные средства. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил об этом, выступая в субботу на фестивале Tusványos в румынской Трансильвании.

"Принятие нового семилетнего бюджета требует единогласия. И пока мы не получим свои деньги, нового европейского бюджета не будет. Мы ... не пойдем ни на какие уступки в отношении нашего суверенитета", - заявил Орбан.

Выступая в Летнем свободном университете Балваниози, Орбан также заявил, что избрание Дональда Трампа помогло пока избежать третьей мировой войны, но шансы на ее начало все равно есть.

В середине июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свое предложение по новому бюджету Европейского союза на сумму 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 год. Это значительно больше, чем предыдущий бюджет ЕС в 1,21 триллиона евро, утвержденный 5 лет назад.

Все распределяемые финансовые пакеты будут зависеть от соблюдения принципа верховенства закона, что стало ключевым изменением в ответ на отступление от демократии в Венгрии.

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Комментарии (0) 43 реакций
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