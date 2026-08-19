-Камера на работе законна лишь тогда, когда у неё есть конкретная цель и корректное правовое основание, она не направлена в приватные зоны и людей о ней честно предупредили. Всё остальное — нарушение.
Прежде чем ставить камеры, работодатель обязан обеспечить:
точно определённую цель наблюдения;
надлежащее правовое основание;
информирование работников — включая информацию об их правах и о том, как их защищать.
Если хоть одного нет — наблюдение незаконно.
Цель бывает разная, а от неё зависит и основание, и что именно можно снимать.
1. Так требует закон
Иногда сама съёмка предписана законом. Тогда основание — исполнение юридической обязанности. Но снимать можно ровно то и там, где предписано, и не шире.
2. Запись как доказательство на случай спора
Здесь цель — не следить за человеком, а иметь доказательство, если возникнет конфликт. Заранее должно быть определено, для разрешения каких именно споров может понадобиться запись.
3. Контроль качества рабочего или производственного процесса.
Цель — проверить, как выполняется конкретная работа или операция.
Где проходит граница
Во всех трёх случаях работник так или иначе попадает в кадр. Но линию закон проводит не по признаку «виден работник или нет», а по цели: работодатель может наблюдать за ситуацией, в которой работник участвует, но не может сделать самого работника предметом наблюдения.
Как только цель формулируется как «проследить за этим работником» — за его старательностью, темпом, длительностью перерывов — граница перейдена.
При «контроле процесса» —она обставлена жёсткими условиями: конкретная операция, ограниченный срок, а не постоянный надзор за поведением человека.
У работника и на работе есть право на частную жизнь.
Поэтому:
приватные зоны (раздевалки, кухня, комнаты отдыха, санузлы) — наблюдение недопустимо;
рабочие помещения (кабинеты, залы) — например, чтобы защитить имущество, и камера направлена именно на охраняемое (ценная техника, касса), а не на человека.
Работодатель обязан проинформировать сотрудников — в том числе об их праве на доступ к своим данным. Обычно это делают, знакомя работников с внутренним порядком защиты данных под подпись или прилагая эту информацию к трудовому договору.
Запись разговоров с клиентами обычно законна — если она защищает работодателя перед клиентом (качество обслуживания, доказательство в споре), а не служит поводом следить за самим работником.
Куда обращаться, если ваши права нарушены
Сначала — к работодателю. Перед жалобой в надзорный орган нужно обратиться к тому, кто ведёт съёмку: попросить убрать или развернуть камеру, ограничить зону, предоставить информацию об обработке. Это не формальность — при подаче жалобы требуется приложить доказательство, что вы уже обращались к работодателю и какой получили ответ (или что ответа не было).
Если решения нет, то в Государственную службу по защите данных (Datu valsts inspekcija).
Какими нормами регулируется:
Конституция (Satversme), ст. 96. Гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни. У работника это право есть и на рабочем месте. Ограничить его можно только на условиях ст. 116 Конституции — по закону и ради легитимной цели.
Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR).
Закон о защите данных физических лиц (Fizisko personu datu apstrādes likums). Латвийский закон, дополняющий европейский регламент.
Конечно, как часто бывает, все гладко на бумаге, но в реальной жизни все сложнее. Однако, в любом случае, здесь важен баланс. Если он нарушен, то механизм его восстановления есть.
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