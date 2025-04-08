Верховный суд США разрешил Трампу депортировать иммигрантов по закону военного времени

«Верховный суд поддержал верховенство закона в нашей стране, позволив президенту — кто это бы ни был — иметь возможность защищать наши границы, защищать наши семьи и нашу страну», — написал Трамп на своем сайте Truth Social.

Хотя Белый дом называет это решение суда своей победой, оно промежуточное и будет действовать только до тех пор, пока идет судебное разбирательство по иску венесуэльцев, оказавшихся под угрозой депортации. При этом судьи указали, что тем, кто подлежит депортации, должна быть предоставлена ​​возможность оспорить свою высылку из США.

«Уведомление [о депортации] должно быть предоставлено в разумные сроки и таким образом, чтобы они [подлежащие депортации] могли воспользоваться правом оспорить свое задержание до того, как произойдет такая высылка», — говорится в решении Верховного суда.

За отмену решения нижестоящей инстанции проголосовали пять судей, против — четыре.

В Верховном суде большинство составляют консервативные судьи (их шесть), тогда как либеральные — в меньшинстве (три судьи). Все три либеральные судьи не поддержали решение большинства. К ним также присоединилась консервативная судья Эми Кони Барретт, назначенная самим Трампом в 2020 году.

В своем особом мнении, выражая несогласие с принятым решением, они написали, что «поведение администрации в этом судебном разбирательстве представляет чрезвычайную угрозу для верховенства закона».

Либеральная судья Соня Сотомайор резко раскритиковала решение большинства судей и желание Трампа использовать «Акта о вражеских чужеземцах», принятый в 1798 году, для депортации иностранцев.

По ее словам, решение суда непонятно и опасно. Выдворение мигрантов из США 15 марта по решению Трампа он назвала «тайной операцией по депортации десятков иммигрантов без предупреждения»

Еще одна судья, Кетанджи Браун Джексон, заявила, что Трамп «сослался на многовековой устав военного времени», чтобы отправить людей в тюрьму, которая известна чрезвычайно жестоким обращением.

«Акт о вражеских чужеземцах»

В середине марта суд округа Колумбия постановил прекратить массовые депортации из страны мигрантов, которых власти подозревают в связях с венесуэльской бандой Tren de Aragua, на время судебного разбирательства о допустимости применения «Акта о вражеских чужеземцах». Иск тогда был подан Американским союзом гражданских свобод (ACLU) от имени пяти венесуэльских мигрантов, оказавшихся под угрозой депортации.

Судья Джеймс Боасберг, назначенный президентом Джо Байденом, постановил, что этот закон применим лишь в случае войны с другим государством, и поэтому депортация на его основе должна быть немедленно прекращена.

Большинство членов Верховного суда решило, что депортированные должны были обращаться в федеральный суд в Техасе, где они находились, а не в Вашингтоне, и на этом формальном основании отменило решение судьи Боасберга. ACLU все равно назвал решение своим успехом: депортации по Акту о вражеских чужеземцах можно будет оспаривать, хотя в случае этих конкретных истцов процесс придется начинать заново.

15 марта десятки людей, которым не дали возможность доказать, что они не являются членами бандитских формирований, были депортированы в Сальвадор.

Самолет с более чем 200 гражданами Венесуэлы на борту приземлился в Сальвадоре спустя несколько часов после того, как федеральный судья в США потребовал от администрации Трампа развернуть его.

В Сальвадоре депортированных венесуэльцев немедленно отправили в огромную тюрьму Cecot. Они пробудут там не меньше года, писал президент Сальвадора Найиб Букеле, идеологически близкий к администрации Трампа.

Правозащитники описывают эту тюрьму как огромный «железобетонный мешок», где заключенных держат в камерах без окон, с металлическими койками без матрасов и постельного белья.

Дональд Трамп настаивал на том, что депортированные мигранты являются членами банды Tren de Aragua, которая, с его слов, фактически находится в состоянии войны с США. Также среди депортированных были мигранты, которых власти США заподозрили в связях с международной криминальной группировкой MS-13.

Но иммиграционная полиция ICE сама признавала в судах, что среди депортированных есть люди вообще без судимости, а родственники некоторых рассказывали Би-би-си, что они ни в чем не виноваты и не имели отношения к этим группировкам.

В январе Трамп своим указом объявил Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями.

«Акт о вражеских чужеземцах» был принят Конгрессом в 1798 году в ожидании войны с Францией. Он позволяет без судебного решения задерживать и депортировать из США граждан стран, находящихся в состоянии войны с Америкой.

Закон формально не отменен, но применялся он в американской истории редко и до сих пор только во время войн с другими государствами.

Так, его использовали во время войны 1812 года с Великобританией и двух мировых войн, писал внепартийный исследовательский центр Brennan Center for Justice. В частности во время Второй мировой войны он стал законодательной основой для интернирования американцев японского происхождения.