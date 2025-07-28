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Вдруг переносят лихорадку Западного Нила? Началось большое исследование кровососов в Латвии

© LETA 28 июля, 2025 10:40

Наука и технологии 0 комментариев

Нынешнее лето с жарой и высокой влажностью - настоящий рай для комаров. А на карте распространения видов комаров Европейского Союза (ЕС) Латвия по-прежнему обозначена серым цветом, так как нет официальных научных данных о том, сколько видов комаров здесь обитает, сообщает LETA со ссылкой на LSM. 

Знать это важно, так как комарами могут переноситься возбудители опасных заболеваний. Поэтому институт "Bior" в этом году впервые проводит мониторинг комаров. Исследователь института Занда Озолиня готовит устройство для отлова комаров. С мая такие ловушки размещены в семи разных местах Латвии.

"Это сухой лед. Высыхая, он выделяет углекислый газ, который притягивает комаров. Мы имитируем выдох человека. Вот подвесной элемент. К нему можно добавить моторчик с прикрепленной сеткой для сбора комаров", - показывает ловушку комаров Озолиня. Насекомые будут скапливаться в ловушке 12 часов, после чего комаров доставят в лабораторию.

"Количество комаров в одном образце варьируется от нескольких комаров до семи сотен, до тысячи, и за один раз можно собрать от восьми до десяти видов комаров", - рассказывает Озолиня.

Имеются научные данные о том, что в Латвии обитает 30 видов комаров. Но в литературе есть сведения, что их может быть и 50. В ходе мониторинга уже выявлено несколько незарегистрированных до сих пор в Латвии видов:

"Это не инвазивные или только что появившиеся виды. Они здесь всегда жили. Просто до сих пор их так не изучали. Еще мы сможем выяснить, как меняются виды комаров за время сезона. (...) Этот эталон комаров собирался годами. Это очень небольшая часть видов, которые мы обнаружили, скорее просто наглядный материал. Недавно поступил вопрос о том, являются ли крохотные комарики, которых люди замечают на себе, комариными детьми. Нет, это не комариный ребенок, это просто другой вид. Каждый комар, которого вы видите, чем-то отличается от других. Ножки посветлее, ржавое тельце, меньший размер, больший размер. Это уже каждый отдельный вид".

Основная цель мониторинга - проверить виды комаров на перенос вирусных заболеваний. Не переносят ли они, например, лихорадку Западного Нила, поскольку в последние годы в Европе она все чаще обнаруживается у лошадей.

"В прошлом году и в Латвии была найдена мертвая птица, у которой обнаружили лихорадку Западного Нила. Поскольку это болезнь, которую мы уже знаем, в том числе в Латвии были даже случаи смерти животных от этого вируса, мы концентрируемся на этом", - рассказала исследователь.

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