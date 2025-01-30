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«Ваши показания очень важны»: женщина ищет свидетелей, но не всё так просто

Редакция PRESS 30 января, 2025 16:42

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько месяцев назад в рижском районе Ильгюциемс произошёл случай насилия: взрослый мужчина применил силу к несовершеннолетнему мальчику. Теперь его мать через социальные сети ищет свидетелей, которые могли бы подтвердить произошедшее и помочь её сыну. Однако вторая сторона утверждает, что подросток сам был агрессором и причинил вред младшему мальчику.

Инцидент случился 21 ноября 2024 года в парке Нордекю. Мужчина, чья личность уже установлена, вынудил ребёнка встать на колени и требовал от него извинений за поступок, которого тот не совершал. Для привлечения виновного к ответственности необходимы свидетельские показания, поэтому женщина обращается за помощью к пользователям соцсетей.

"Прошу отозваться свидетелей (семейную пару с маленьким ребенком), которые находились в районе Ильгюциемс, в Нордекю парке, 21.11.24 в 15.00-16.30 во время причинения физического насилия моему несовершеннолетнему сыну со стороны взрослого мужчины. Мужчина (личность установлена) прилюдно на детской площадке, применяя физическую силу, ставя на колени несовершеннолетнего парня, требовал таким образом извинения за то, что парень не совершал. Семейная пара помогла прекратить расправу, пыталась задержать виновного и дождалась экипаж полиции вместе с моим сыном. Ваши показания очень важны", - пишет Наталия Гришане.

Этот случай вызвал широкий общественный отклик, и многие люди выразили поддержку пострадавшему мальчику и его семье. Важно, чтобы все, кто стал очевидцем происшествия, поделились своими показаниями, чтобы добиться справедливого наказания.

Следует отметить, что у этой истории есть и другая сторона. И по второй версии 16-летний подросток обижал младшего ребенка. Он якобы нанес побои и отнял вещи у 8-летнего ребенка, за которого и вступился взрослый мужчина. По словам мамы младшего мальчика, они зафиксировали побои и направили в полицию встречный иск.

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