В ТЦ Rīga Plaza возник пожар; из здания эвакуировано около 400 человек

Пользователи соцсетей поделились информацией о том, что в торговом центре сработала тревожная сигнализация и прозвучало сообщение с призывом немедленно направиться к выходу из здания.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила агентству LETA, что вызов на ул. Мукусалас поступил в 10:46. Там сработала автоматическая система обнаружения пожара. Из здания своими силами эвакуировались около 400 человек.

Сотрудники ГПСС выяснили на месте происшествия, что в одном из кафе в здании ТЦ загорелась кастрюля. Площадь пожара - 0,2 кв.м. Возгорание было ликвидировано, окружающие помещения проверены с помощью тепловизора - очагов повышенной температуры не выявлено.