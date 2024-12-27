В Риге одному дали пожизненное, трое подельников получили по 10-20 лет: что же они натворили?

Два человека обвинялись в убийстве при отягчающих обстоятельствах — с особой жестокостью. Еще двое предстали перед судом за подстрекательство к убийству и пособничество, а один обвинялся в сокрытии информации об особо тяжком преступлении.

Суд признал всех подсудимых виновными:

один обвиняемый получил пожизненное заключение;

второй — 20 лет тюрьмы;

двое — по 10 лет лишения свободы;

еще один — год тюрьмы.

Ко всем осужденным применен пробационный надзор.

Ход событий

Согласно материалам дела, 26 августа 2022 года двое обвиняемых, движимые местью и гневом, спровоцировали конфликт с пострадавшим в лесу на окраине Риги. В результате двое участников жестоко избили мужчину, используя кусок дерева, кулаки и ноги. Пострадавший подвергся длительным мучениям и страданиям.

После первого нападения обвиняемые вернулись на место происшествия и продолжили издевательства: они привязали мужчину к дереву и положили на его спину горящую одежду. Убедившись в его беспомощности, они покинули место преступления, считая, что пострадавший не выживет.

Свои действия они продемонстрировали другим обвиняемым через видеозвонок, получив устное одобрение. Один из участников дела, зная о преступлении, не сообщил о нем правоохранительным органам.

Последствия

На следующий день пострадавшего обнаружил прохожий. Через четыре дня он скончался в больнице от полученных травм.

Прокурор выразил удовлетворение приговором суда и не планирует требовать составления полного вердикта. Однако другие стороны разбирательства имеют 10 дней на подачу письменного ходатайства о составлении полного решения, которое затем может быть обжаловано.

Прокуратура напоминает, что в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, вина любого лица считается не доказанной, пока суд не вынесет окончательного решения.