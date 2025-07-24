В результате российской атаки разрушен рынок Привоз в Одессе (ФОТО)

«Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одещины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему познать Одессу!», — пишут спасатели.

«Спасатели ликвидируют последствия российского террора и пытаются спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место», — добавили в ГСЧС.

В результате очередной атаки российских беспилотников на Одессу повреждены объекты гражданской инфраструктуры и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе возник ряд пожаров. В настоящее время поступают сообщения о возгорании двух этажей в жилом многоэтажном доме, крыши двухэтажного здания, торговых павильонов и автозаправочной станции», — написал он в телеграме.

«Повреждены архитектурные памятники в историческом центре Одессы, находящемся под защитой ЮНЕСКО. Информация о жертвах уточняется», — добавил Кипер.