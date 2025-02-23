В прошлом году в Латвии было убито 67 человек

42 из этих случаев юридически классифицируются как убийства, а 25 - как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Кроме этого, в 2024 году совершено 32 попытки убийства.

В абсолютном большинстве (96%) случаев убийства были совершены на бытовой почве. Большинство убийств произошло в домах и квартирах, в половине случаев орудием преступления был нож. Имело место также 8 случаев убийств с применением огнестрельного оружия.

В прошлом году также зарегистрировано два двойных убийства и одно убийство с признаками заказного.

Самым юным убийцей оказался 13-летний мальчик, самой юной жертве было всего 10 лет. Средний возраст убитых - 52 года.

В большинстве случаев нападения совершали мужчины, 72% жертв также были мужского пола.