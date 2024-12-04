В Плявниеках мужчина выпал из окна шестого этажа при невыясненных обстоятельствах



Тело соседа, неподвижно лежащее на козырьке лестничной площадки девятиэтажного дома, первым заметил житель шестого этажа Роман.

Увидев жуткое зрелище, мужчина сразу понял, что что-то не так, и первым делом попытался позвать своего неподвижного соседа, но, не получив ответа, Роман тут же потянулся к телефонной трубке.

«Когда я пришел домой, посмотрела направо, вижу - на крыше лежит человек. Я открыл окно, начал кричать, смотрю - он мертв. Я вызвал полицию и медиков», - рассказывает Роман.

Роман не может сказать больше об обстоятельствах происшествия, кроме того, что он не думает, что кто-то толкнул погибшего, и что мужчина точно не был в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, он просто потерял равновесие, сидя на подоконнике и покуривая сигарету.

«Он был хорошим, спокойным человеком. Мы поднимались часто наверх, чтобы вместе покурить. Ему было 63 года. Это похоже на несчастный случай. Он никогда не пил. Я даже не видел, чтобы он пил. Он был тихим, спокойным. Обычный сосед». Роман описывает человека, который лишился жизни.

Роман рассказывает, что погибший вел активный образ жизни, но его неутолимая привычка курить, сидя на подоконнике лестничной площадки шестого этажа, оказалась роковой.