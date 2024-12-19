В Латвии начат уголовный процесс по Rail Baltica

Дело возбуждено на основании того, что ответственные за реализацию проекта должностные лица могли причинить ущерб государственному бюджету в крупном размере. Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях на госслужбе, а не в отношении конкретных лиц.

Решением генерального прокурора дело передано для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил агентству ЛЕТА, что его пока не приглашали в БПБК по этому делу, но Минсообщения уже некоторое время сотрудничает с Генеральной прокуратурой, предоставляя всю доступную информацию.

В свою очередь парламентская комиссия по расследованию ошибок в ходе реализации "Rail Baltica" представила свои выводы. 157-страничный отчет в полном объеме доступен на сайте Сейма.

О содержании этого документа говорят уже сами заголовки разделов, такие как "Существенные ошибки в начале проекта", "Отсутствие управления финансированием", "Затягивание реализации проекта", "Отсутствие надзора на уровне Кабинета министров" и т. д.

(Diena)