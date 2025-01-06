«В интересное время живем»: уволенной из Минэкономики советнице министра выбили стекло в машине

"В интересное время живем... вчера написала про Volvo Равиньша [мэра Елгавы - Прим. ред.], а сегодня ночью в принадлежащей мне машине выбили стекло. Не у стоящих рядом BMW, не у соседей, а именно у моего старого такси. :) Ничего не украдено, просто парень в белых ботах [толкнул] локтем".

Далее она пишет, что парень, разбивший окно, был заснят на камеру, заявление в полицию подано, уголовное дело начато. "Четко видно, что подходит человек, достает телефон, смотрит на экран, сверяет номер, выбивает окно и уходит", - рассказывает Ильинска.

В комментариях предполагают, что это может быть месть ее бывшего начальника главы Минэкономики Валайниса или мэра Елгавы Равиньша (о скандале с его служебными авто Ильинска опубликовала статью на портале puaro.lv).