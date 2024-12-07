Водители не по наслышке знают, какую опасность себе и окружающим представляют эти "кентавры". О чем пишут в комментариях под постом:

Кaspars Feldmanis. Они появляются мигом, я сам пару раз чуть не сбил.... несутся как угорелые, видно на тот свет спешат...

Хорошо тормоза хорошие у меня