Один из этих вертолетов зарегистрирован в Австрии, второй - в Эстонии.
По информации от спасательной службы, оба вертолета - гражданские. Общественное СМИ Финляндии Yle сообщает, что летное происшествие имело место около 12:30.
Вертолеты упали в лесистой местности на расстоянии примерно 100 м друг от друга.
Газета Postimees пишет, что в вертолетах были эстонские предприниматели Олег Синаялг и Прийт Яагант.
Финское СМИ llta-Sanomat сообщило, что в одном вертолете было два человека, а в другом - три. Предполагается, что вертолеты летели на авиашоу.
О пострадавших информации пока нет. По сведениям Yle, примерно в 15:00 с места аварии выехали две автомашины "скорой помощи", у которых не были включены световые сигналы.
Вертолеты взлетели из Таллина одновременно и большую часть времени летели вместе.
(Иллюстративное фото.)