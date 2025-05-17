Один из этих вертолетов зарегистрирован в Австрии, второй - в Эстонии.

По информации от спасательной службы, оба вертолета - гражданские. Общественное СМИ Финляндии Yle сообщает, что летное происшествие имело место около 12:30.

Вертолеты упали в лесистой местности на расстоянии примерно 100 м друг от друга.

Газета Postimees пишет, что в вертолетах были эстонские предприниматели Олег Синаялг и Прийт Яагант.

Финское СМИ llta-Sanomat сообщило, что в одном вертолете было два человека, а в другом - три. Предполагается, что вертолеты летели на авиашоу.

О пострадавших информации пока нет. По сведениям Yle, примерно в 15:00 с места аварии выехали две автомашины "скорой помощи", у которых не были включены световые сигналы.

Вертолеты взлетели из Таллина одновременно и большую часть времени летели вместе.

(Иллюстративное фото.)