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В Финляндии столкнулись в воздухе два вертолета, вылетевших из Таллина (1)

© LETA 17 мая, 2025 17:21

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В субботу в Финляндии недалеко от аэропорта Эура столкнулись в воздухе и упали два вертолета Robinson R-44 Raven, вылетевших из Таллина, сообщают финские СМИ.

Один из этих вертолетов зарегистрирован в Австрии, второй - в Эстонии.

По информации от спасательной службы, оба вертолета - гражданские. Общественное СМИ Финляндии Yle сообщает, что летное происшествие имело место около 12:30.

Вертолеты упали в лесистой местности на расстоянии примерно 100 м друг от друга.

Газета Postimees пишет, что в вертолетах были эстонские предприниматели Олег Синаялг и Прийт Яагант.

Финское СМИ llta-Sanomat сообщило, что в одном вертолете было два человека, а в другом - три. Предполагается, что вертолеты летели на авиашоу.

О пострадавших информации пока нет. По сведениям Yle, примерно в 15:00 с места аварии выехали две автомашины "скорой помощи", у которых не были включены световые сигналы.

Вертолеты взлетели из Таллина одновременно и большую часть времени летели вместе.

(Иллюстративное фото.)

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