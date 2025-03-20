В Энгельсе Саратовской области введен режим ЧС (ВИДЕО)

Он также уточнил, что есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, также повреждены многие гражданские объекты, в том числе частные дома и несколько учреждений.
По данным российского Минобороны, ночью Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди возможных целей атаки — НПЗ и военный аэродром.
По данным телеграм-канала ASTRA, Губернатор Саратовской области подтвердил эвакуацию из-за пожара на военном аэродроме.
В близлежащих районах слышна вторичная детонация.
По данным украинских OSINT-журналистов, удар беспилотников пришелся по складу боеприпасов.
Саратов и Энгельс подверглись этой ночью самой массированной атаке БПЛА за все время, сообщает губернатор Роман Бусаргин.