В Даугавпилсе в разгар новогодней ночи прервался гимн Латвии: полиция начала расследование

В полночь зазвучал государственный гимн, но внезапно он прервался, и вскоре после этого началось следующее видео - обращение мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.

Руководитель даугавпилсского муниципального учреждения Vienības nams Диана Солдане поясняет, что гимн прервался из-за технической проблемы, которую будут оценивать соответствующие учреждения.

Солдане отмечает, что никто не отключал гимн намеренно для того, чтобы оскорбить его. Для исполнения гимна использовался беспроводной мобильный интернет.

Представители ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) утверждают, что на месте проведения мероприятия в Даугавпилсе имеется стабильное покрытие мобильной связи, обеспечиваемое близлежащими базовыми станциями, однако организаторы мероприятия должны были предвидеть, что именно в полночь здесь будет много люди на месте проведения мероприятия, которые захотят воспользоваться Интернетом.

В самоуправлении Даугавпилса указали, что перебои с интернетом ощущались не только на площади, но и у других жителей Даугавпилса.