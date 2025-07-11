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В ближайшие недели – подвижки в вопросе перемирия в Украине: глава МИД Литвы

© LETA 11 июля, 2025 11:17

Мир

Министр иностранных дел Литвы, участвовавший в конференции по восстановлению Украины в Риме, заявил, что видит инструменты, которые позволят усилить давление на Россию с целью добиться прекращения огня в развязанной ею войне в Украине. По мнению Кястутиса Будриса, в ближайшие недели возможны купные подвижки. 

«Дискуссия («Коалиции желающих» — BNS) позволила мне покинуть встречу с ощущением того, что в ближайшие недели может быть достигнут значительный прогресс», — заявил глава литовской дипломатии в записи выступления, переданной министерством. 

По словам Будриса, два сенатора США, присутствовавших на конференции, и генерал Кит Келлог, назначенный спецпредставителем Вашингтона на переговорах о прекращении войны в Украине, продемонстрировали усилия США по расширению санкций против России. 

«Мы говорили о том, как синхронизировать усилия Европы по 18-му пакету санкций с усилиями США по существенному расширению санкций как в отношении России, так и по включению в них тех государств, которые помогают России зарабатывать на нефти, то есть повлиять на основных покупателей российской нефти», — пояснил Будрис.  

По его словам, сейчас 70% российской нефти, которую также перевозит теневой флот, покупают Индия и Китай. 

«Мы надеемся, что законодательный процесс в США сдвинется с мертвой точки в ближайшее время. Мы знаем, что в Сенате США есть абсолютная и даже исторически беспрецедентная поддержка этого пакета санкций — 85 из 100 сенаторов уже подписались в поддержку этого пакета, осталось только договориться с Белым домом, с президентом Дональдом Трампом, и мы увидим, с какой силой этот поезд двинется. Я очень надеюсь, что это также поможет убедить и пробить брешь в последнем противнике 18-го пакета санкций — Словакии», — заявил Будрис.   

Как сообщало ранее BNS, что 18-й пакет санкций включает новые ограничения для энергетического и банковского секторов России, а также запреты на сделки, связанные с проектом газопровода «Северный поток».

Трамп во вторник резко раскритиковал президента России Владимира Путина за мирные переговоры в Украине и намекнул на планы введения новых санкций против Москвы. 

В понедельник он заявил, что Соединенные Штаты отправят в Украину дополнительное оружие, хотя на прошлой неделе Белый дом объявил о приостановке некоторых важных поставок оружия Киеву.

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