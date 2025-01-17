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Уже сегодня: в Риге закроют Вантовый мост на время съемок корейского боевика

© LETA 17 января, 2025 13:00

Новости Латвии 0 комментариев

Во время съемок корейского художественного фильма "Humint" в Риге в ночь на субботу, 18 января, будет закрыто движение по Вантовому мосту, сообщили в Рижской думе.

Движение пешеходов, велосипедов и электросамокатов будет ограничено и, при необходимости, периодически закрыто на время съемок от пяти до десяти минут. Движение общественного транспорта ограничиваться не будет.

Движение будет закрыто с 21.00 до 04.00, на участке от улицы Ноликтавас до улицы Слокас в обоих направлениях.

С 9 часов сегодняшнего дня до 9 часов субботы будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Ноликтавас от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Муйтас.

Как сообщалось, с декабря 2024 года по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика "Humint".

Латвию посетят более 100 представителей южнокорейской киноиндустрии.

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