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Уже? Относительно оптимистичные макроэкономические прогнозы Латвии на этот год придется снизить

Редакция PRESS 14 января, 2025 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Относительно оптимистичные макроэкономические прогнозы на этот год, взятые за основу при составлении прогноза налоговых поступлений и расходов госбюджета, придется снизить, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" президент Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Андрис Бите.

Он отметил, что на латвийскую экономику очень сильно влияет то, что происходит за пределами страны, а сейчас экономика во многих странах стагнирует, потребление сокращается.

Поэтому, по словам Бите, работающие на зарубежных рынках компании готовятся к достаточно непростым временам.

Он отметил, что предпринимательские организации настаивают на сокращении публичных расходов государства, в частности, еще осенью прошлого года правительство призывали сократить публичные расходы на 5%. "Это было осенью прошлого года. Если мы затянем этот процесс еще больше, потребуется сокращение на 10% и более", - добавил Бите.

Он подчеркнул, что предприниматели не в состоянии обеспечить госбюджету столько денег, сколько хочется тратить. "Мы как предприниматели, которые генерируют деньги, не можем заработать столько, сколько публичный сектор хочет потратить. Настал последний момент для сокращения государственных расходов", - подчеркнул Бите.

К разработке эффективного госбюджета и сокращению госрасходов как минимум на 5% совет ЛКРД призывала на состоявшемся 30 сентября прошлого года заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

Как указала ЛКРД, к марту 2025 года госуправление должно иметь четкий план сокращения расходов как минимум на 5% от общего госбюджета и немедленно приступить к его активной реализации.

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