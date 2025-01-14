Уже? Относительно оптимистичные макроэкономические прогнозы Латвии на этот год придется снизить

Он отметил, что на латвийскую экономику очень сильно влияет то, что происходит за пределами страны, а сейчас экономика во многих странах стагнирует, потребление сокращается.

Поэтому, по словам Бите, работающие на зарубежных рынках компании готовятся к достаточно непростым временам.

Он отметил, что предпринимательские организации настаивают на сокращении публичных расходов государства, в частности, еще осенью прошлого года правительство призывали сократить публичные расходы на 5%. "Это было осенью прошлого года. Если мы затянем этот процесс еще больше, потребуется сокращение на 10% и более", - добавил Бите.

Он подчеркнул, что предприниматели не в состоянии обеспечить госбюджету столько денег, сколько хочется тратить. "Мы как предприниматели, которые генерируют деньги, не можем заработать столько, сколько публичный сектор хочет потратить. Настал последний момент для сокращения государственных расходов", - подчеркнул Бите.

К разработке эффективного госбюджета и сокращению госрасходов как минимум на 5% совет ЛКРД призывала на состоявшемся 30 сентября прошлого года заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

Как указала ЛКРД, к марту 2025 года госуправление должно иметь четкий план сокращения расходов как минимум на 5% от общего госбюджета и немедленно приступить к его активной реализации.