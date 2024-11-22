Уставной капитал в криптовалюте? Латвия торопится стать первой в Евросоюзе, кто примет инновации

Криптовалюта в мире укрепляет позиции. В США она станет, похоже, стратегическим резервом. По данным Reuters, новый Консультативный совет по криптовалютам Дональда Трампа выполнит свое обещание и создаст резерв страны в криптовалюте.

В свою очередь Европейский союз готовит Регламент о криптоактивах (MiCA), который будет регулировать индустрию криптоактивов на территории ЕС, обеспечивая их безопасность и прозрачность и снижая риски, связанные с использованием стабильных криптоактивов.

Не дожидаясь выхода Регламента, Латвия решила вырваться вперед и стать одной из первых стран в Европейском союзе, где бизнесу разрешено использовать для оплаты уставного капитала криптовалюту. Поэтому будут внесены соответствующие поправки в Коммерческий закон ЛР.

«Эта инициатива сделает Латвию еще более привлекательным местом для компаний, работающих с криптоактивами и блокчейном. Размышляя о том, где потенциально можно развивать свой бизнес, компании сектора WEB 3.0. очень ценят, если та или иная страна легально предлагает оплачивать часть своих услуг криптоактивами в своей платежной инфраструктуре», - прокомментировал это исполнительный директор Латвийской ассоциации развития блокчейна Рейнис Знотиньш.

А некоторые эксперты в своем оптимизме дошли до того, что назвали разрешение использовать криптовалюту для уставного капитала шагом Латвии «к своему превращению в центр криптоинвестиций и инноваций» для международных предпринимателей.

Все это звучит, конечно, захватывающе, но есть вопросы. И самые первый из них — волатильность крипты. Тот же биткоин скачет, как температура малярийного больного. Взять 2021 год: в апреле он стоил 55 тысяч долларов, в июле обвалился до 29 тысяч, а в ноябре прыгнул до 67 тысяч. Через год, в ноябре 2022 года, он рухнул до 15 тысяч долларов. 2023 год начал с 19 тысяч долларов за биткоин, а закончил на 40 тысячах. И вот теперь летит вверх космической ракетой: сегодня ночью он достиг 99 тысяч долларов.

Фиатные деньги — даже при всей нашей инфляции — такой чехарды не вытворяют. Получается, если уставной капитал будет оплачен криптой, он тоже будет скакать туда-сюда, ежемесячно, а то и ежедневно?

При этом в новых поправках к закону планируется, что вложения в криптовалюте не будут требовать заключения оценщика, а оценку могут предоставить учредители или лица, осуществившие соответствующие инвестиции.

Сообщается также, что для снижения рисков, связанных с отмыванием денег, идентификацией бенефициарных владельцев и возможностью возврата криптоактивов, будет установлено требование, чтобы криптоактивы инвестировались не в частные анонимные электронные кошельки, а в адрес распределенного регистра или на счет, открытый у поставщика услуг криптоактивов (так будет и в европейском Регламенте MiCA). Это требование должно применяться ко всем компаниям, которые намерены оплатить свой уставный капитал криптоактивами.