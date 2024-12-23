Умерла легенда: скончалась Розе Стиебра, одна из основоположниц жанра анимации в Латвии

Стиебра была одной из основоположниц жанра анимации в Латвии. Сразу после окончания университета она вместе с Ансисом Берзиньшем создала группу анимационных фильмов в творческом объединении Латвийского телевидения «Telefilma-Rīga» и разработала уникальный стиль рисованной анимации.

Её учениками стали многие мастера анимации, а на её фильмах выросло уже несколько поколений зрителей. Среди её известных работ — «Золотое ситечко» (Zelta sietiņš), «Зайчишкина баня» (Zaķīšu pirtiņa), «Кармашек» (Kabata), а также фильм «Играю, танцую!» (Spēlēju, dancoju!), созданный по мотивам пьесы Райниса, и многие другие.

За выдающуюся творческую деятельность, продолжавшуюся почти полвека, Стиебра была удостоена множества наград, включая премию «Большой Кристап» за вклад в кинематограф, премию Спидолы Латвийского культурного фонда за создание профессионального анимационного кино в Латвии, а также орден Трёх звёзд.

Анимационные фильмы, созданные Стиеброй, стали классикой латвийской анимации.