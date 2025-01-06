Угрожал расправой и ругался матом: полиция ищет дебошира из 5-го трамвая

Центральное управление муниципальной полиции Риги просит опознать мужчину, изображенного на фотоснимке, который 20 декабря 2024 года около 17:20 на 5-м маршруте трамвая «Rīgas satiksme» вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Сотрудники полиции призывают посмотреть фото неопознанного мужчины и, если вы его узнали, позвонить по номерам телефона 67181204 или 26272071.

По факту инцидента начат процесс об административном правонарушении за агрессивное поведение, направленное против другого лица, которое нарушает его покой и выражается в угрозах причинить вред здоровью человека или его близких либо посягнуть на половую неприкосновенность, если имелись основания опасаться, что эти угрозы могут быть реализованы.

За подобное нарушение физическому лицу может быть назначен денежный штраф в размере до 500 евро.