«Кибератака на информационные системы Дирекции безопасности дорожного движения и масштабная утечка данных являются серьезной угрозой национальной безопасности», — заявил Ринкевич во вторник в социальной сети Facebook.
Президент подчеркнул, что произошедшее нанесло ущерб как репутации самой дирекции, так и доверию общества к ней. «Репутация CSDD и доверие общества к этому учреждению подорваны. В таких обстоятельствах руководство CSDD не должно продолжать работу», — заявил Ринкевич.
Он призвал ответственные учреждения провести полное расследование произошедшего, как можно быстрее устранить последствия кибератаки и существенно повысить безопасность информационных систем CSDD.
Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс ранее сообщил, что в результате кибератаки на CSDD злоумышленники получили персональные данные 1,2 млн человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, совершенными в адрес дирекции за последние 18 лет.
По словам Тейванса, расследование показало, что атака была осуществлена с использованием уязвимости в доступной из интернета системе CSDD. Кроме того, не соблюдались несколько установленных Кабинетом министров требований к информационным системам класса А, в том числе требования о многофакторной аутентификации и проведении тестов на проникновение.
Премьер-министр ранее также заявил, что правление и совет CSDD должны взять на себя полную ответственность за произошедшее. В связи с этим он поручил министру сообщения оценить соответствие должностных лиц занимаемым постам. Премьер также не исключил, что кибератака могла быть осуществленной иностранным государством гибридной атакой на критическую инфраструктуру Латвии.
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