Разумеется, настоящую Вселенную учёный не построил. Он создал её крошечную квантовую модель, внутри которой можно было проверить один из самых странных вопросов современной физики: обязательно ли время существует само по себе или оно появляется лишь тогда, когда что-то начинает меняться.

Атомы охладили почти до абсолютного нуля. В таких условиях они начинают вести себя не как отдельные частицы, а как единое квантовое облако.