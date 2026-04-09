Учёные увидели невозможное: частицы появились из пустоты — и это сняли

Речь идёт об экспериментах на установке Relativistic Heavy Ion Collider в Брукхейвенской национальной лаборатории, где в результате столкновений протонов исследователи обнаружили редкую пару частиц, появившихся… из вакуума.

Да, того самого «ничего».

На самом деле, как утверждает теория Квантовая хромодинамика, пустота вовсе не пуста. Она постоянно «кипит» микроскопическими всплесками энергии.

Внутри этого невидимого хаоса на доли секунды возникают и исчезают так называемые виртуальные частицы — например, пары кварк–антикварк.

Обычно они исчезают, не оставляя следа.

Но в этот раз произошло нечто иное.

Учёные смогли отследить редкий случай, когда такие колебания вакуума не просто мелькнули — а превратились в реальные частицы с массой, которые можно зафиксировать.

Именно это делает результат настолько важным.

По сути, речь идёт о прямом намёке на один из самых неудобных вопросов современной физики: откуда вообще берётся масса.

Если раньше это звучало как теория, теперь у учёных есть один из самых убедительных экспериментальных сигналов, что масса может «всплывать» прямо из энергии пустого пространства.

Без материи. Без «строительного материала». Просто из флуктуаций.

Что это значит на практике — пока открытый вопрос.

Но сама идея уже звучит тревожно красиво: возможно, «ничего» — это вовсе не отсутствие всего, а скрытый источник всего.

