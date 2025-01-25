Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Января Завтра: Sigurds, Zigurds
Доступность

«Три сумасшедших воспитательницы повели детей в лес»: народ развеселил пост в соцсети (ФОТО)

Редакция PRESS 25 января, 2025 16:31

Важно 0 комментариев

Все началось с поста пользовательницы по имени Илва в группе "Фейсбука" "Иманта", которая была возмущена тем, что воспитатели повели детей на прогулку в лес в районе кладбища "Лачупе"

Илва написала: "Только что три сумасшедших воспитательницы повели детей за кладбище "Лачупе" в такие заросли, что даже нормальный человек туда не лезет. Я была в шоке - не обрадовалась бы, если бы моего ребенка туда повели. Есть ведь хороший лес, где можно ходить".

Ее постом поделился в соцсети "Х" Дагнис, и понеслось:

- Пора начинать верить, что в Латвии в самом деле распыляют с самолетов оглупляющие вещества.

- Главное - не рассказывать Илве, чем занимаются скауты и яунсарги, а то ее, бедненькую, удар хватит.

- Что может быть лучше прогулки в лесу?

- А что она сама делала в этих зарослях? Подозрительно!

- В самом деле, жуткие заросли, еле просматриваются. У детей точно травма на всю жизнь. Лучше бы сидели в душной группе.

- Для моего детсадовца прогулка по таким зарослям стала бы главным событием дня.

- Откуда берутся такие дебильные бабы, как Илва?

- Этот лес ужасен, потому что снят на "Нокию".

- Вместо того, чтобы раздать каждому мелкому по "Айфону" и спокойно играть.

- Ей грамматику надо выучить, и потом на природу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Латыш под стол должен лезть, а полиция не может его защитить — это нормально?»: Бутанс о фанах «Аякса»

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Нацобъединения Артур Бутанс написал в соцсети "Х" следующий пост по поводу болельщиков "Аякса" и недавнего инцидента у памятника Свободы:

Депутат Сейма от Нацобъединения Артур Бутанс написал в соцсети "Х" следующий пост по поводу болельщиков "Аякса" и недавнего инцидента у памятника Свободы:

Читать
Загрузка

В Риге хотят создать «бездизельные» зоны; что, где и зачем?

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Для улучшения качества воздуха в Риге изыскиваются возможности создать зоны с пониженным уровнем выбросов, о чем в интервью агентству LETA заявил председатель комитета Рижской думы по жилищам и окружающей среде Виестурс Зепс ("Развитию Латвии").

Для улучшения качества воздуха в Риге изыскиваются возможности создать зоны с пониженным уровнем выбросов, о чем в интервью агентству LETA заявил председатель комитета Рижской думы по жилищам и окружающей среде Виестурс Зепс ("Развитию Латвии").

Читать

Люди стоят в очереди, чтобы посмотреть на «Золотой глобус», который получил фильм «Поток» (ВИДЕО)

Важно 15:58

Важно 0 комментариев

Режиссер Гинтс Зилбалодис поделился видео, где стоит длинная очередь желающих посмотреть на приз "Золотой глобус", полученный его фильмом "Поток" (Straume), пишет Jauns.lv.

Режиссер Гинтс Зилбалодис поделился видео, где стоит длинная очередь желающих посмотреть на приз "Золотой глобус", полученный его фильмом "Поток" (Straume), пишет Jauns.lv.

Читать

Александр Кирштейнс: «Трамп добьется перемирия по одной причине…»

Важно 15:43

Важно 0 комментариев

Начался второй президентский срок Дональда Трампа. Скоро ли закончится война в Украине? Ответ на этот вопрос искал в том числе и депутат Сейма Александр Кирштейнс, находясь в гостях на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Начался второй президентский срок Дональда Трампа. Скоро ли закончится война в Украине? Ответ на этот вопрос искал в том числе и депутат Сейма Александр Кирштейнс, находясь в гостях на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Читать

Юрмальчан возмущает расписание поездов: из-за изменений дети не могут доехать до школы

Латышские СМИ 14:49

Латышские СМИ 0 комментариев

В редакцию "Без табу" обратились мамы школьников, живущие в Кемери, с жалобой на изменения в расписании поездов: они были внезапно введены в конце прошлого года, так что теперь на некоторых станциях останавливаются не все поезда.

В редакцию "Без табу" обратились мамы школьников, живущие в Кемери, с жалобой на изменения в расписании поездов: они были внезапно введены в конце прошлого года, так что теперь на некоторых станциях останавливаются не все поезда.

Читать

Атака дронов на Украину: частично отключено электроснабжение

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

Из-за атаки российских дронов на Украину отключено электроснабжение части жителей Черкасской области. В пригороде Киева поврежден многоэтажный жилой дом.

Из-за атаки российских дронов на Украину отключено электроснабжение части жителей Черкасской области. В пригороде Киева поврежден многоэтажный жилой дом.

Читать