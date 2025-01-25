«Три сумасшедших воспитательницы повели детей в лес»: народ развеселил пост в соцсети (ФОТО)

Илва написала: "Только что три сумасшедших воспитательницы повели детей за кладбище "Лачупе" в такие заросли, что даже нормальный человек туда не лезет. Я была в шоке - не обрадовалась бы, если бы моего ребенка туда повели. Есть ведь хороший лес, где можно ходить".

Ее постом поделился в соцсети "Х" Дагнис, и понеслось:

- Пора начинать верить, что в Латвии в самом деле распыляют с самолетов оглупляющие вещества.

- Главное - не рассказывать Илве, чем занимаются скауты и яунсарги, а то ее, бедненькую, удар хватит.

- Что может быть лучше прогулки в лесу?

- А что она сама делала в этих зарослях? Подозрительно!

- В самом деле, жуткие заросли, еле просматриваются. У детей точно травма на всю жизнь. Лучше бы сидели в душной группе.

- Для моего детсадовца прогулка по таким зарослям стала бы главным событием дня.

- Откуда берутся такие дебильные бабы, как Илва?

- Этот лес ужасен, потому что снят на "Нокию".

- Вместо того, чтобы раздать каждому мелкому по "Айфону" и спокойно играть.

- Ей грамматику надо выучить, и потом на природу.