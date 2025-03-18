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Трамп: выданные Байденом помилования — недействительны

© Deutsche Welle 18 марта, 2025 11:10

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые подписал его предшественник. По мнению Трампа, "сонный Джо Байден" "не знал, что подписывает" с помощью так называемого автопера.

"Помилования", которые сонный Джо Байден предоставил неизбранному комитету политических головорезов и многим другим, объявляются недействительными и не имеющими дальнейшей силы и последствий", - написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social в понедельник, 17 марта.

Речь идет, в частности, о помиловании бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала ВС США в отставке Марка Милли, которого Трамп обвинял в госизмене из-за неисполнения его распоряжений, экс-главы Института аллергических и инфекционных заболеваний, бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи и бывшего члена Конгресса США Лиз Чейни.

Трамп обосновал свое решение тем, что Байден подписывал документы с помощью прибора для автоматического воспроизведения подписей - так называемого автопера. "Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену и одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", - добавил действующий американский президент.

Как сообщило агентство Bloomberg, позже в комментарии журналистам Трамп признал, что окончательную законность помилования должен установить суд. Однако его заявление открывает возможность преследования его политических противников, пишет агентство, напоминая, что президенты Соединенных Штатов использовали автоперо десятилетиями, чтобы успевать за объемами рутинной корреспонденции, которую им приходилось подписывать.

Байден превентивно помиловал ряд видных оппонентов Трампа

В последние часы своего президентства 20 января 2025 года 46-й президент США Джо Байден подписал указы о помиловании Марка Милли, Энтони Фаучи, Лиз Чейни и видных конгрессменов-демократов из комитета Палаты представителей, которые добивались привлечения Трампа к ответственности в связи с захватом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

В декабре 2024 года Байден также помиловал 39 преступников и сократил сроки заключения почти 1500 нарушителям закона. "Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов", - пояснил он свое решение 12 декабря, добавив, что ему выпала честь "помиловать людей, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию". В Белом доме уточнили, что этот акт помилования стал крупнейшим в современной истории Соединенных Штатов. Кроме того, 1 декабря президент США официально помиловал своего сына 54-летнего Хантера Байдена.

В свою очередь Дональд Трамп в самом начале своего второго президентского срока 20 января вечером помиловал всех причастных к нападению на Капитолий, включая членов правоэкстремистских группировок и преступников, приговоренных к длительным срокам заключения.

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