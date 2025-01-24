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Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

© Deutsche Welle 24 января, 2025 09:01

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Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 января, подписал указ, по которому должны быть рассекречены документы, связанные с убийствами 35-го президента США Джона Кеннеди, его младшего брата, бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и проповедника Мартина Лютера Кинга.

"Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В течение 15 дней директор национальной разведки и генпрокурор США совместно с помощником президента по вопросам нацбезопасности и советником президента должны представить главе государства план полного обнародования документов, относящихся к расследованию убийства Джона Кеннеди.

Кроме того, за 45 дней они должны изучить материалы расследований убийств Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и представить план их обнародования.

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Выбор редакции 09:26

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Письмо попало в спам: Силиня «случайно» узнала об очередной необходимости вложения госденег в airBaltic

Новости Латвии 09:13

Новости Латвии 0 комментариев

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