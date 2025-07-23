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Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене

Редакция PRESS 23 июля, 2025 14:27

Мир 0 комментариев

Scanpix (AP Photo/Jesse Bedayn)

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в госизмене, а также фальсификации выборов 2020 года. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме во вторник, 22 июля.

"Это была измена. Они пытались украсть выборы. Они пытались запутать выборы. Они творили такое, чего никто даже не мог себе представить, даже в других странах", - сказал Трамп. Помимо Обамы, которого он назвал "главарем", в фальсификации выборов 2020 года он обвинил тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и своего предшественника Джо Байдена.

"Вся их компания, и они пытались сфальсифицировать выборы, и их поймали. И они действительно сфальсифицировали выборы в 2020 году", - сказал Трамп. Как отмечает телеканал CNN, государственная измена в США карается смертной казнью.

Доклад директора Национальной разведки США

Трамп в своем выступлении отсылал к докладу директора Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликованному на прошлой неделе. Она пришла к выводу, что Обама и его ближайшие помощники "сфабриковали и политизировали разведданные", связанные с попытками России повлиять на выборы 2016 года.

По ее словам, Обама и его администрация после поражения демократов намеренно сфабриковали соответствующие отчеты о российском влиянии посредством кибератак на инфраструктуру выборов. "Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США", - заявила Габбард.

При этом, как отмечает CNN, отчет Габбард не противоречит прошлым выводам расследований о том, что Россия вела кампанию по дискредитации Хиллари Клинтон и пыталась оказать влияние на избирателей, в том числе с помощью кибератак. Никто не утверждал, что эти атаки были направлены именно против инфраструктуры выборов и их целью было похитить голоса, пишет CNN.

Как следует из опубликованных Габбард электронных писем и служебных записок, в администрации Обамы пришли к выводу, что российским хакерам вряд ли удастся взломать физическую инфраструктуру выборов или незаметно изменить итоги голосования, но они могут повлиять на мнение избирателей и подорвать общественное доверие к выборам, пишет Politico.

 Реакция Обамы

"Из уважения к президентской власти мы обычно не удостаиваем ответом постоянные нелепости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа", - заявил пресс-секретарь Барака Обамы Патрик Роденбуш.

"Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание. Ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами. Эти выводы были подтверждены в докладе двухпартийного сенатского комитета по разведке за 2020 год, возглавляемого тогдашним председателем Марко Рубио", - заявил представитель Обамы.

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