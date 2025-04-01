Трагедия в Пабраде: БТР подготовлен к вывозу, четвертого солдата ищут

Как сообщается, к поискам солдата подключились польские инженеры, а также два представителя эстонской полиции К9 со служебными собаками и третий плавающий экскаватор с гребенкой.

Как уже сообщалось, трое из четырех пропавших на полигоне американских солдат были найдены в понедельник после того, как эвакуационный танк M88 Hercules был поднят из болота после почти недели поисково-спасательных работ. Он пропал в минувший вторник во время учений на полигоне в Пабраде и был обнаружен в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.

Бронемашину вытащили в ночь на понедельник в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.

Тело четвертого американского военного продолжают искать в болоте на полигоне в Пабраде.

«Водолазы продолжают свою работу и ныряют, исходя из определенных признаков того, что там может находиться военный. Подводные гидролокаторы используются для определения местонахождения, (...) привлечен беспилотник, оснащенный сканирующим оборудованием, — сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиюс Балтренас журналистам в понедельник. - Эта работа должна продолжаться всю ночь».