Только Болгария хуже нас в ЕС: Краутманис о ценах в магазинах и зарплатах в кошельках

Цены на продукты питания в Латвии достигли среднего уровня по Европейскому союзу (ЕС) уже в начале 2022 года. В 2023 году, по данным Евростата, цены на продукты питания в Латвии были на 3,7% выше, чем в среднем по ЕС. Более свежие данные еще не собраны, но тенденция должна была расти и, вероятно, превысит средний показатель по ЕС более чем на 4% в 2024 году.

Между тем, цены на продукты питания в Эстонии еще выше, превысив в 2023 году средний показатель по ЕС на 9,2%. В Литве этот же показатель приблизился к среднему показателю по ЕС, всего на 0,9% ниже среднего показателя по ЕС. Вероятно, цены на продукты питания в Литве в этом году достигнут средних по ЕС.

Соответствующие этой статистике ощущения возникают и при поездках в Литву и Эстонию – то и это в магазинах Эстонии немного дороже. «Классикой жанра» являются алкогольные напитки, для чего в приграничной зоне Латвии специально для эстонских и финских алкотуристов построены мерцающие просторные магазины.

В Литве же в магазинах есть ощущение, что кое-что немного дешевле, но если конкретно – цена на лекарства в аптеках и топливо на заправках заметно ниже. Некоторые лекарства стоят на треть дешевле, но топливо можно найти на целых 20 евроцентов за литр дешевле, если поискать.

Все было бы хорошо, если бы средняя зарплата и ВВП на душу населения в Латвии были на уровне среднего по ЕС. И если бы паритет покупательной способности (отношение доходов к стоимости жизни) был хотя бы таким же, как у соседей. Но ВВП по паритету покупательной способности значительно отстает не только от Эстонии, но и от Литвы - реальные доходы латвийцев значительно ниже, чем в Эстонии и Литве.

Показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности на 2023 год, по данным Евростата, составляет 38 700 в Эстонии, 32 600 в Литве и... 26 600 в Латвии.

Средний показатель по ЕС составляет 39 100.

Только Болгария имеет более низкий показатель, чем Латвия, но Румыния уже обошла нас и приблизилась по этому показателю к Эстонии.

Как выглядят цены на продукты питания в Европе?

По данным Евростата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Исландии, Швейцарии и Норвегии просто ужасающие - на 120 % выше, чем в среднем по ЕС. Но в этих странах также самые высокие зарплаты и уровень жизни.

В Финляндии, Люксембурге, Дании и Ирландии цены на продукты питания и лимонад на 110-120 % выше средних по ЕС.

В Польше и Румынии, напротив, платят намного меньше среднего по ЕС (менее 80 % от среднего по ЕС).

Цены на продукты питания также ниже среднего по ЕС (90-100 %) в Испании, Чехии и (кто бы мог подумать!) Нидерландах.

Латвия находится в середине и может гордиться тем, что наши продукты питания стоят примерно столько же, сколько в Германии, Словакии, Франции, Австрии, Италии, Греции и Швеции. Только в Германии индекс покупательной способности составляет 43 400. Так как в Латвии, напомним, 26 600, «средний латыш» может позволить себе 26,6 евро за корзину с мясом, помидорами, сыром и лимонадом, а немец - 43,4 евро. Немцы не являются самыми богатыми в ЕС - люксембуржец может позволить себе в два раза больше.

Эстонцы терпят высокие цены ради большего счастья

Тактика и стратегия Эстонии ясны - приблизиться к Финляндии и скандинавским странам, где все выше - цены, зарплаты, уровень жизни, социальный комфорт и счастье. Эстонцы терпят, платя за продукты питания 110 % от среднего уровня по ЕС, полагая, что зарплаты и счастье в конце концов догонят цены.

Но у латышей есть причины беспокоиться о том, что они отстают от Эстонии. В Литве больше населения (2,87 миллиона человек), больше территория и, следовательно, больше рынок. На этом рынке больше игроков. В Литве есть сильные фермерские организации, которые не позволяют наступать на себя. Нельзя сказать, что в Литве значительно больше сетей супермаркетов, но игрок, способствующий конкуренции, Lidl, работает в Литве уже давно, в то время как в Латвии он только начинает развиваться.

Польша и Германия это вообще «другие планеты», их рынки огромны, поэтому конкуренция более естественна и свободна от картелей. В Польше цены на продукты питания на 22 % ниже, чем в среднем по ЕС! А в Латвии игроков на рынке немного, и они могут удерживать цены на высоком уровне.

Крестовый поход министра за снижение цен

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что хочет снизить цены на продукты питания. Его предложения были одобрены коалицией. Он предлагает ограничить наценки продавцов, установить самую низкую цену в каждой категории товаров, ввести цифровой инструмент для сравнения товаров и запретить уничтожение непроданных продуктов питания. Он также планирует запретить чрезмерные и длительные скидки.

Естественно, такие меры не понравятся владельцам магазинов, и ожидается, что лобби супермаркетов будет яростно сопротивляться. Неизвестно, чем все это закончится, и трудно предсказать, удастся ли министру добиться снижения цен на продукты питания на 20 %.

Конечно, для будущего процветания Латвии необходимо не только снижение цен и устранение искажений конкуренции, но и производительность труда, инновации и новые технологии, использование искусственного интеллекта и небольших атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. Необходимо наращивать экспорт и развивать инфраструктуру. Мало толку от снижения цены на сосиски на 20%, если паритет покупательной способности отстает от Эстонии на 40%.