На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом президент назвал произошедшую кибератаку и масштабную утечку данных «скандальным» случаем. По его словам, речь идёт не только о самой атаке, но и об ответственности должностных лиц.
Ринкевич подчеркнул, что даже если какая-то функция передана на аутсорсинг, за основные вопросы деятельности учреждения отвечает само учреждение и его правление. Президент также заявил, что ему неприемлема позиция председателя правления CSDD Айварса Аксенокса, будто «в CSDD всё было в порядке, а все остальные — дураки».
По информации, ставшей достоянием гласности, CSDD отказалась от услуг, советов и поддержки учреждения по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv. Кроме того, сведения о произошедшем длительное время скрывались и от общества, и от ответственных должностных лиц.
Президент сообщил, что изменил повестку заседания Совета национальной безопасности в среду, пригласив на него министра сообщения Рихарда Козловскиса и председателя правления CSDD.
Напомним, в результате кибератаки, произошедшей в ночь с 7 на 8 августа, злоумышленники получили персональные данные 1,2 млн человек и сведения о примерно 200 тысячах юридических лиц из платёжной информации за последние 18 лет. Сегодня и правление, и совет CSDD объявили об отставке.
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