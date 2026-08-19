Ринкевич подчеркнул, что даже если какая-то функция передана на аутсорсинг, за основные вопросы деятельности учреждения отвечает само учреждение и его правление. Президент также заявил, что ему неприемлема позиция председателя правления CSDD Айварса Аксенокса, будто «в CSDD всё было в порядке, а все остальные — дураки».

По информации, ставшей достоянием гласности, CSDD отказалась от услуг, советов и поддержки учреждения по предотвращению инцидентов информационной безопасности Cert.lv. Кроме того, сведения о произошедшем длительное время скрывались и от общества, и от ответственных должностных лиц.