Тело Яниса Тиммы доставлено в Латвию: названа дата прощания

Янис Тимма родом из Латвии, в Россию он приезжал ради Анны Седоковой. Работал баскетболист в США — туда уже летала певица. Какое-то время супруги жили в Майами, однако исполнительница не смогла привыкнуть к местным устоям и вернулась в Москву. К тому же артистка соскучилась по концертам.

Узнав о кончине экс-мужа, Анна попала в больницу с нервным срывом. Знаменитость до сих пор находится под капельницами и постоянным наблюдением врачей. Сможет ли она присутствовать на похоронах — неясно, скорее всего, нет. По словам сестры Тиммы, прощание пройдет послезавтра.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории», — написала Лелде Жандецка.

У Тиммы остался сын Кристиан от брака с моделью Саной Ошой. Летом мальчику исполнилось шесть лет. Ребенок пока не знает, что папы больше нет.

«Конечно, мне нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном, ему нужно сказать, что его отца больше нет», — поделилась Сана.

Первая жена баскетболиста, как и его отец, винит в случившемся Седокову… Семья заявила, что Янис безумно любил Анну и ради нее отрекся от самых близких. «Эти пять лет были кошмарными для всех нас, нас всех тянуло в эту дыру… Даже если со стороны выглядит, что моя жизнь хорошо складывается… Но в моей жизни было много стресса и неприятностей… Я многими вещами не делюсь публично», — сообщила Оша.

...Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, скончавшимся на прошлой неделе, состоится в пятницу, 27 декабря, в Риге, сообщил отец спортсмена Райтис Тимма, пишет агентство ЛЕТА.

Останки баскетболиста были доставлены в Ригу в среду, а прощание состоится 27 декабря с 15.00 в большом зале Рижского крематория по адресу: Рига, ул. Вароню, 3а, сообщил Райтис Тимма в "Facebook".

В минувший вторник тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной клетке жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщил, что Тимма покончил жизнь самоубийством.

Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.

