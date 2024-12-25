Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Декабря Завтра: Larisa, Stella

Тело Яниса Тиммы доставлено в Латвию: названа дата прощания

Редакция PRESS 25 декабря, 2024 10:20

Важно 0 комментариев

Янис Тимма добровольно ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой в хостеле, который находится неподалеку от дома Анны Седоковой. Стало известно, где и когда простятся со спортсменом, сообщает Стархит.

Янис Тимма родом из Латвии, в Россию он приезжал ради Анны Седоковой. Работал баскетболист в США — туда уже летала певица. Какое-то время супруги жили в Майами, однако исполнительница не смогла привыкнуть к местным устоям и вернулась в Москву. К тому же артистка соскучилась по концертам.

Узнав о кончине экс-мужа, Анна попала в больницу с нервным срывом. Знаменитость до сих пор находится под капельницами и постоянным наблюдением врачей. Сможет ли она присутствовать на похоронах — неясно, скорее всего, нет. По словам сестры Тиммы, прощание пройдет послезавтра.

«Сегодня утром Янис прибыл в Латвию. Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории», — написала Лелде Жандецка.

У Тиммы остался сын Кристиан от брака с моделью Саной Ошой. Летом мальчику исполнилось шесть лет. Ребенок пока не знает, что папы больше нет.

«Конечно, мне нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном, ему нужно сказать, что его отца больше нет», — поделилась Сана.

Первая жена баскетболиста, как и его отец, винит в случившемся Седокову… Семья заявила, что Янис безумно любил Анну и ради нее отрекся от самых близких. «Эти пять лет были кошмарными для всех нас, нас всех тянуло в эту дыру… Даже если со стороны выглядит, что моя жизнь хорошо складывается… Но в моей жизни было много стресса и неприятностей… Я многими вещами не делюсь публично», — сообщила Оша.

...Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, скончавшимся на прошлой неделе, состоится в пятницу, 27 декабря, в Риге, сообщил отец спортсмена Райтис Тимма, пишет агентство ЛЕТА.

Останки баскетболиста были доставлены в Ригу в среду, а прощание состоится 27 декабря с 15.00 в большом зале Рижского крематория по адресу: Рига, ул. Вароню, 3а, сообщил Райтис Тимма в "Facebook".

В минувший вторник тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной клетке жилого дома в центре Москвы. Ряд СМИ сообщил, что Тимма покончил жизнь самоубийством.

Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Посмотрите на себя так же! В вас гораздо больше, чем вы думаете»: послание архиепископа Ванагса

Важно 11:50

Важно 0 комментариев

В своем рождественском послании архиепископ Рижский и Латвийский Янис Ванагс призывает всех посмотреть на себя со стороны и увидеть гораздо больше, чем кажется.

В своем рождественском послании архиепископ Рижский и Латвийский Янис Ванагс призывает всех посмотреть на себя со стороны и увидеть гораздо больше, чем кажется.

Читать
Загрузка

Дания усиливает оборону Гренландии после заявления Трампа о желании её приобрести для США: дожились

Мир 11:45

Мир 0 комментариев

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

Читать

Основная причина столкновений на парковках: страховщики — о ДТП

Важно 11:22

Важно 0 комментариев

Основной причиной столкновений на парковках является неумелое или неосторожное вождение задним ходом, чаще всего, когда автомобиль выезжает с парковки и не наблюдает за окружающим движением транспорта, сообщили представители страховой компании "Эрго".

Основной причиной столкновений на парковках является неумелое или неосторожное вождение задним ходом, чаще всего, когда автомобиль выезжает с парковки и не наблюдает за окружающим движением транспорта, сообщили представители страховой компании "Эрго".

Читать
Загрузка

В Иецаве тоже хотят переименовать улицу Пушкина: объявили опрос населения

Новости Латвии 11:05

Новости Латвии 0 комментариев

До 20 января 2025 года будет проводиться опрос жителей Бауского муниципалитета с целью выбора нового названия для улицы Пушкина в Иецаве, сообщили агентству LETA.

До 20 января 2025 года будет проводиться опрос жителей Бауского муниципалитета с целью выбора нового названия для улицы Пушкина в Иецаве, сообщили агентству LETA.

Читать

Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море. ВИДЕО

Мир 10:45

Мир 0 комментариев

Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром, пишет издание La Verdad. Двое из шестнадцати моряков пропали без вести, пишет "Дойче велле".

Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром, пишет издание La Verdad. Двое из шестнадцати моряков пропали без вести, пишет "Дойче велле".

Читать

Избегать зла и делать добро: архиепископ Станкевич поздравляет паству с Рождеством

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич желает на Рождество всем верующим сохранять верность призванию и миссии своей жизни.

Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич желает на Рождество всем верующим сохранять верность призванию и миссии своей жизни.

Читать