Телефон в руке, кресло на 12 км/ч и штраф 184 евро: бельгийская история, в которую трудно поверить

Сама сцена выглядит почти бытовой. Человек едет по улице в своём кресле, в руке телефон — и тут появляется полиция. Но дальше начинается уже не бытовая история, а маленький юридический театр.

Дело в том, что его электрическое кресло способно развивать скорость до 12 километров в час. А по бельгийским правилам такие устройства считаются не просто “средством помощи”, а моторизованным средством передвижения. А значит, и требования к ним становятся почти автомобильными. Если держишь телефон в руке во время движения — получаешь штраф.

Формально придраться сложно. Правила есть правила. Если техника подпадает под определённую категорию, дальше уже срабатывает сухая логика закона. Неважно, сидишь ты за рулём машины или в электрическом кресле.

Но в этой истории всё равно есть что-то почти абсурдное. Не пьяная гонка, не опасный трюк, не погоня, а человек с тяжёлым заболеванием, электрическое кресло, телефон в руке и штраф на 184 евро.

Иногда бюрократия не кричит и не спорит. Она просто выписывает квитанцию — а остальное читатель уже додумает сам.