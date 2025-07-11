На этой неделе затихли бои в Теткино, где путинская армия деблокировала юго-западную часть населенного пункта, но на Сумском направлении дела у них идут не очень хорошо — в результате украинских контратак часть российской 40-й бригады уже отрезана и может попасть в окружение.

В свою очередь в районе Купянска россияне заявили о крупной победе с прорывом к дороге, снабжающей Купянск, но никаких подтверждений этого прорыва не предоставлено, и, скорее всего, его просто нет.

В районе Лимана ситуация для Сил Обороны Украины заметно усложнилась, россиянам удалось расширить плацдарм на Черном Жеребце, который уже и плацдармом поздно называть. Тем самым они выходят во фланг сил, обороняющихся в Серебрянском лесничестве.

Северский выступ, бои за который идут с 2022 года, активизировался и ситуация на нем сложная, хотя продвижение россиян пока что минимальное.

В районе Константиновки им удалось еще немного продвинуться в Часовом Яре, а украинские войска из-за логистических проблем постепенно оставляют карман юго-восточнее, от Торецка до самой Константиновки.

Продолжаются попытки российской армии отрезать или окружить украинские части в Покровске и Мирнограде, правая клешня окружения заносится вокруг Мирнограда с северо-востока, но левая полностью остановлена в районе Удачного/Котлино и не продвигается, несмотря на все усилия и жертвы.

В Дачном ситуация остается сложной, ключевой населенный пункт, судя по всему, не находится ни под чьим контролем, обе стороны сообщают о том о контроле над ним.

Южнее Дачного, в районе Комара, кризис, отмеченный на прошлой неделе, стал более управляемым и, хотя ситуация остается крайне сложной, уже не выглядит таким угрожающим.

Продолжаются российские атаки в районе Гуляйполя, а также далее на восток до самого Днепра, где россиянам удалось практически полностью занять Каменское

Обстрелы

На этой неделе поставлен очередной рекорд по количеству российских ракет и дронов, запущенных по Украине — более 700 штук за одну ночь. Основной удар пришелся на Луцк. Следует отметить большой процент дронов, сбитых системами радиоэлектронной борьбы.

На следующий день массированному удару снова подвергся Киев, есть погибшие и пострадавшие. При этом ПВО сбили восемь из восьми баллистических ракет.

Россияне продолжают терроризировать население Херсона и области, несмотря на то, что считают их «своими». На этом направлении проходят тренировки российских пилотов дронов, не гнушающихся атаковать мирное население — людей, работающих в поле, пожарный автомобиль, а также бабушку, гулявшую с правнуком, младенец погиб.

Кроме этого, появились несколько видео ударов российским дронами по диким птицам — под удары попали аист и пеликан. Наносящие подобные бессмысленные удары не стесняются публиковать видео с ними

Гибель 5-летнtuj мальчика, раненjuj на пляже в Курске, произошла действительно из-за украинского дрона. Однако, удар по пляжу не наносился. Дрон был сбит ПВО на подлете к своей цели и рухнул на пляж.

Политика

США сообщили, что частично возобновляют поставки Украине, так, снова будут поставляться снаряды 155мм и ракеты для HIMARS. Трамп пообещал также дать Украине 10 ракет для систем Patriot из 30 «замороженных», а также ведет переговоры о поставке еще двух комплексов Patriot, что не очень понятно в свете отсутствия к ним ракет.

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что РФ уже ведет войну против Европы, что дипломатические способы решения вопроса исчерпаны, поэтому необходимо вооружаться самим и активно снабжать Украину. И тут же обнародовал план заказа тысячи новых танков Leopard и еще большего количества другой военной техники. Кроме этого, Мерц ведет переговоры с США о закупке американских систем вооружения для нужд Сил Обороны Украины.

Сама Украина с начала года приняла на вооружение уже более 600 видов оружия, в основном — дроны, но есть и другие. Большинство являются собственными украинскими разработками.

Датский мальчик, собравший помощь для украинских детей, получил награду из рук Зеленского

ТЦК

На этой неделе россияне стали активно атаковать украинские ТЦК, занимающиеся мобилизацией населения на фронт. Это происходит на фоне активной российской кампании по их дискредитации.

Украинцы не отрицают проблем в работе ТЦК, но официально считается, что около 95-98 процентов мобилизованных отправляются на войну без проблем и конфликтов.

Последовали странные заявления сторон — российской, благодарящей украинское население за информирование о координатах ТЦК, хотя расположение военкоматов общеизвество, и украинского канала, что на выдающих координаты ТЦК будут наводить российские дроны

Экономика

На фоне растущих проблем в российской экономике, Путин выступил с заботой о западных налогоплательщиках, сообщив, что собранными российским народом дронами уничтожено военной техники на два миллиарда долларов, не пошедших на развитие столь нужного европейцам здравоохранения, систем ЖКХ и поднятия заработных плат.

Напомним, что население Европы составляет около полумиллиарда человек, и два миллиарда долларов — это четыре доллара с каждого европейца, не пошедшие на поднятие зарплаты

Техника

Эстонцы представили робота от «Milrem Robotics», несущего на себе загоризонтные управляемые ракеты.

Россияне испытывали свой дальний ударный дрон, но сами же сбили его своей системой РЭБ. Стоящий миллионы дрон разрабатывается уже 13 лет, но до сих пор не пошел в производство.

Украинская сторона сообщает, что производство дронов в Украине выросло на 900 процентов за год и составило 200 тысяч единиц в месяц.

Украинцы представили собственную версию дрона, напоминающего американский Switchblade. Этот тип дронов активно используют Силы Специальных Операций Украины.

С морского дрона для удара по Крыму был впервые запущен тяжелый дрон-бомбардировщик, называемый россиянами «Баба Яга».

Впервые в истории человек сдался в плен роботу — украинская Третья штурмовая бригада провела атаку исключительно воздушными и наземными дронами без участия людей, в результате которой российская позиция была уничтожена, а оставшиеся в живых сдались в плен.

Украина запустила онлайн-магазин для своих бригад, в котором бригада сама может выбрать, что ей требуется из представленной техники, а вопросами оплаты занимается Минобороны. По словам украинских военных, это позволит ускорить и специализировать получение бригадами дронов и другого оборудования.

Подготовил Сергей Розе, военный историк и обозреватель.