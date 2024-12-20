Так кто виноват? Верховный суд отменил решение по Золитудской трагедии

В то же время в части, касающейся оправдания эксперта по проекту строительства магазина Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ компании "Re&Re" Станислава Кумпиньша, строительного надзирателяа Мартиньша Драудиньща и бывшего заместителя начальника строительной инспекции Рижской городской думы Яниса Балодиса, решение было отменено из-за недостаточной аргументации относительно отклонения доказательств, подтверждающих обвинение.

В части, касающейся других обвиняемых, решение суда оставлено без изменений.

Дело будет повторно рассмотрено в Рижском окружном суде.

Напомним, одиннадцать лет назад крыша супермаркета в Золитуде обвалилась прямо на покупателей в торговом зале. Погибло 54 человека. В том числе — спасатели, первыми разбиравшие развалины, чтобы помочь выбраться оказавшимся в ловушке. Работы по спасению длились 94 часа.

Первые две судебные инстанции признали виновным по делу только одного человека — инженера-строителя магазина Сергетса, одновременно указав на недостатки расследования. Суд первой инстанции приговорил инженера Сергетса к шести годам лишения свободы, а апелляционная инстанция 24 января увеличила срок лишения свободы на шесть месяцев. Также было решено взыскать с него 5,5 миллиона евро в качестве компенсации за моральный ущерб и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

Всех остальных обвиняемых суд оправдал. Теперь их может оказаться больше.