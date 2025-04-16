Свободу Курочке Рябе! О гуманном отношении к несушкам, и о покраске пасхальных яиц во все цвета радуги без химии

Поэтому с начала этого года Maxima Latvija предлагает в своих магазинах яйца только свободных куриц, которые содержатся вне клеток. И чтобы обеспечить обширный выбор топового продукта, предложение таких яиц в этом году здесь выросло почти в четыре (!) раза в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. И более половины ассортимента яиц поступают от местных производителей.

По данным Maxima Latvija, яйца являются одним из десяти самых востребованных продовольственных продуктов, о чем свидетельствует стабильный и растущий интерес населения.

Яйца от свободно содержащихся несушек чаще всего едят жители в возрасте от 45 лет и старше, однако и более молодые люди также все чаще и охотнее выбирают именно яйца свободно гуляющих птиц.

«В начале этого года мы, заботясь об условиях благоприятного содержания животных, реализовали обещание — предлагать клиентам только яйца от куриц, содержащихся вне клеток, а также обеспечить доступные цены на такую продукцию, тем самым позволив покупателям ежедневно выбирать самые качественные продукты. Кроме того, таким образом мы способствуем благополучию нескольких сот тысяч куриц ежемесячно. Пасха — отличный момент для того, чтобы всем обществом поспособствовать благополучию кур на птицефермах в целом и выбирать яйца от довольных жизнью несушек, содержащихся вне клеток. Такие яйца можно найти во всей торговой сети Maxima Latvija» — рассказывает директор отдела руководства категориями и закупками этого предприятия Эдвинс Лакстигала.

«Замечательно, что Maxima Latvija продает исключительно яйца курочек, содержащихся вне клеток. Покупатели этих магазинов могут быть на 100% уверены, что яйца поступили не из... клеток. Яйца куриц, живущих в клетках, поступают от птиц, жизнь которых проходит в страданиях, они стоят в тесноте на металлических решетках, курицы в клетках даже не могут нормально погулять. В свою очередь несушки, которые содержатся вне клеток — в курятнике или в свободных условиях, — имеют возможность свободно ходить по земле, лежать на подстилках, бегать, прыгать, расправлять крылья, сидеть на насестах и реализовывать другие типы поведения, которых требуют их инстинкты и которые для них очень важны. Не покупая яйца куриц, содержащихся в клетках, мы можем внести свой вклад в формирование более доброжелательного, гуманного, дружественного к миру животных», — говорит Катрина Кригере, председатель правления общества защиты животных Dzīvnieku brīvības.

А спирулиной не пробовали?

Красим пасхальные яйца вместе с Лаурисом Алексеевым!

Известный на всю страну маэстро гастрономии Лаурис Алексеев призывает в качестве пасхальных яиц использовать только яйца куриц, содержащихся вне клеток. И хотя в большинстве случаев эти яйца не будут именно белого цвета, им также можно придать небывалую яркость и различные цвета. Шеф-повар делится опытом, как это делать:

— Нередко люди думают, что красить можно только белые яйца, но я хочу развенчать этот миф, поскольку и яйца куриц, не содержащихся в клетках, которые обычно светло-коричневые или коричневые, можно покрасить. Однако надо учитывать некоторые условия — для получения интенсивного цвета важно использовать натуральные красители, которые темнее самого яйца, например, чай каркаде. Если хочется чего-то более нежного и светлого, то можно взять, например, порошок спирулины, который придает яйцу особый интересный характер.

Важно помнить, что интенсивность цвета меняется — чем дольше будем держать яйцо в жидкости с настойкой природного красителя, тем насыщеннее будет цвет:

1. Черный цвет. Уголь окрасит настойку в черный цвет, который окрасит и коричневые яйца.

2. Красный цвет можно получить, используя чай каркаде и красное вино. Именно чай каркаде поможет добиться того, что окраска светло-коричневых и коричневых яиц почти не будет отличаться.

3. Светло-фиолетовый и голубой цвет яйцам подарят замороженная черника или краснокочанная капуста.

4. Оранжевый цвет разной интенсивности можно получить с помощью порошка куркумы.

5. Зеленый цвет дарит порошок спирулины. Спирулина — это вид водорослей, она придает настойке темно-зеленую окраску. Если есть желание получить более нежный тон, можно также использовать порошок зеленого чая матча.

Хитрости и тонкости процесса

Для приготовления настойки советую использовать 2 литра воды, воду надо налить в кастрюлю среднего размера, чтобы потом остужать яйца. В свою очередь, количество красящего вещества надо выбирать в зависимости от того, насколько интенсивный цвет каждый хочет получить — чем больше будет добавлено продукта, тем интенсивнее будет и цвет. После этого важно варить настойку не менее 20-30 минут на среднем огне, после чего оставить, чтобы жидкость полностью остыла и настоялась

На следующий день яйца погружают в охлажденную настойку и варят на среднем огне примерно 10 минут. После чего их оставляют в жидкости, пока она не остынет — чем дольше яйца будут находиться в красящей жидкости, тем интенсивнее будет цвет. Если хочется, чтобы на поверхности яиц были еще и интересные рисунки или фактура, перед тем, как варить яйца, надо обвернуть их киноа, рисом, нарезанной луковой шелухой, ячневой крупой, зеленью, мхом и другими натуральными материалами с интересной текстурой.

Если вы используете натуральные материалы для создания рисунков, необходимо немного смочить яйца водой.

Важно также позаботиться о том, чтобы цвет окрашенных яиц долго оставался ярким и выраженным. Чтобы еще больше подчеркнуть цвет яйца, нужно побрызгать на него растительным маслом или обмазать им. В свою очередь, для пасхальных боев на яйцах лучше выбирать маленькие по размеру яйца, поскольку они обычно крепче.

Людмила ВЕВЕРЕ.