Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый распивал спиртные напитки с другим человеком у себя дома, между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес другому лицу ножевые ранения.

Когда на место прибыли четверо сотрудников Госполиции, обвиняемый не открыл дверь, поэтому было принято решение войти в квартиру в составе «тактической боевой группы». Услышав это, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил незаконно хранившееся у него дома самодельное огнестрельное оружие и два патрона, зарядил одним из них оружие, а другой положил себе в карман.

Когда сотрудники полиции вошли в квартиру, он выстрелил в них один раз. В результате выстрела никто не пострадал, так как заряд попал в броневой щит. Нападавшего задержали, что не позволило ему использовать второй подготовленный патрон.

Во время ареста сотрудники Госполиции изъяли из дома обвиняемого незаконно хранившееся огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы к нему, в связи с чем задержанному также было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Обвиняемый признал свою вину в совершенном им уголовном преступлении и раскаивается в содеянном.