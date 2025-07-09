Срочно нужен миллион евро! Мужчина угрожал взорвать Сейм в Литве, если не получит деньги через час

По информации литовских СМИ, около 20:00 мужчина позвонил на номер 112 и заявил, что заложил бомбу в парламенте. Взамен за отказ от взрыва он потребовал деньги и указал, где их следует оставить.

После звонка был активирован план "Щит": на место прибыли сотрудники полиции, пожарные, медицинские бригады и саперы из антитеррористического подразделения ARO. В ходе проверки никаких взрывных устройств или подозрительных объектов обнаружено не было, и в 21:33 операция была завершена.

Позже мужчину, угрожавшего взрывом, задержали. Им оказался гражданин 1994 года рождения. Его обвинили в заведомо ложном сообщении об угрозе общественной безопасности. Ведётся досудебное расследование.