Список подозрительных сайтов пополнился ещё одним: права потребителей

В PTAC поступило несколько жалоб потребителей на товары, заказанные на сайте, но не доставленные и не возвращенные деньги. Также PTAC предоставила потребителям четыре консультации по поводу заказанных на сайте товаров, которые не были доставлены.

В ходе проверки в центре пришли к выводу, что на сайте не указаны продавец и контактные данные, не предоставлена ​​актуальная преддоговорная информация, условия дистанционного договора отсутствуют, торговца невозможно найти и с ним невозможно связаться.

PTAC советует жителям не покупать товары, продаваемые на этом сайте.