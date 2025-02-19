Спецслужба задержала тиктокера за прославление военных преступлений РФ

Проводя мониторинг информационного пространства, сотрудники СГБ констатировали, что некий пользователь платформы TikTok создал несколько аккаунтов и регулярно публиковал там видеоматериалы, в которых открыто выражал поддержку военной агрессии России против государства и народа Украины. Изучив содержание его аккаунтов в TikTok, спецслужба установила, что этот человек целенаправленно и систематически распространял российские пропагандистские сообщения о войне среди неограниченного числа лиц.

В связи с этим 13 февраля 2025 года возбуждено уголовное дело по части второй статьи 74.1 Уголовного закона — за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В качестве меры пресечения подозреваемому назначен арест. Дополнительную информацию о ходе расследования СГБ предоставит по ходу расследования.