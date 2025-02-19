Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Спецслужба задержала тиктокера за прославление военных преступлений РФ

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 20:01

ЧП и криминал 0 комментариев

Служба госбезопасности (СГБ) 13 февраля задержала подозреваемого в связи с регулярно публикуемыми на платформе TikTok видеоматериалами, в которых выражалась поддержка военным преступлениям России против Украины, сообщается на сайте службы.

Проводя мониторинг информационного пространства, сотрудники СГБ констатировали, что некий пользователь платформы TikTok создал несколько аккаунтов и регулярно публиковал там видеоматериалы, в которых открыто выражал поддержку военной агрессии России против государства и народа Украины. Изучив содержание его аккаунтов в TikTok, спецслужба установила, что этот человек целенаправленно и систематически распространял российские пропагандистские сообщения о войне среди неограниченного числа лиц.

В связи с этим 13 февраля 2025 года возбуждено уголовное дело по части второй статьи 74.1 Уголовного закона — за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В качестве меры пресечения подозреваемому назначен арест. Дополнительную информацию о ходе расследования СГБ предоставит по ходу расследования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Bloomberg: В Украине нет запасов редкоземельных металлов

Мир 20:55

Мир 0 комментариев

Зацикленность президента США Дональда Трампа на извлечении редких полезных ископаемых из охваченной войной страны является его "иллюзией" и "глупостью", считает эксперт агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Зацикленность президента США Дональда Трампа на извлечении редких полезных ископаемых из охваченной войной страны является его "иллюзией" и "глупостью", считает эксперт агентства Bloomberg Хавьер Блас.

Читать
Загрузка

Первая тройка — из одной страны: сообщили, автомобили марок в прошлом угоняли чаще всего

ЧП и криминал 20:35

ЧП и криминал 0 комментариев

 В прошлом году в Латвии зарегистрировано 220 краж автомобилей, и чаще всего угонялись "Audi A6", "Audi A4", "Volkswagen Passat" и "BMW" 5-й серии, свидетельствуют данные Государственной полиции.

 В прошлом году в Латвии зарегистрировано 220 краж автомобилей, и чаще всего угонялись "Audi A6", "Audi A4", "Volkswagen Passat" и "BMW" 5-й серии, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Читать

Зеленский не хочет выборов, потому что боится проиграть — украинский политолог

Мир 20:18

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского составляет 4%. Беспочвенность этого заявления — на втором плане, ведь главное — это посыл Трампа: это непопулярный лидер, и мы его больше не будем поддерживать, сказал в эфире программы LSM+ «Новый день» украинский политолог Руслан Бортник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг украинского президента Владимира Зеленского составляет 4%. Беспочвенность этого заявления — на втором плане, ведь главное — это посыл Трампа: это непопулярный лидер, и мы его больше не будем поддерживать, сказал в эфире программы LSM+ «Новый день» украинский политолог Руслан Бортник.

Читать

Утром деньги — вечером безопасность: получен ясный сигнал об условии сохранения присутствия США

Новости Латвии 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

 От администрации нового президента США Дональда Трампа получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке сохранения присутствия США в Европе, заявил по итогам состоявшегося в среду заседания Совет по национальной безопасности (СНБ).

 От администрации нового президента США Дональда Трампа получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке сохранения присутствия США в Европе, заявил по итогам состоявшегося в среду заседания Совет по национальной безопасности (СНБ).

Читать

Трамп шокировал, назвав Зеленского «диктатором» и «малоизвестным комиком»: «У него скоро и страны не останется»

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем: 

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем: 

Читать

Никому ещё никогда не удавалось защитить страну песнями, танцами и воровством: Гобземс призывает валить из Латвии

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

«Взгляд с расстояния 4000 км. Будем объективны, латвийская политика сейчас (как и всегда) выглядит как сборище хлюпиков. Как колхоз. Поэтому людям надо четко объяснить, что будет происходить», - пишет у себя на Facebook бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, который с детьми уже давно переехал в Испанию и регулярно публикует свои мысли о происходящем в Латвии и мире.

«Взгляд с расстояния 4000 км. Будем объективны, латвийская политика сейчас (как и всегда) выглядит как сборище хлюпиков. Как колхоз. Поэтому людям надо четко объяснить, что будет происходить», - пишет у себя на Facebook бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, который с детьми уже давно переехал в Испанию и регулярно публикует свои мысли о происходящем в Латвии и мире.

Читать