Создано приложение, предсказывающее день смерти человека

Когда вы начинаете заполнять анкету, приложение работает по принципу обратного отсчёта. Оно выводит таймер, который отсчитывает минуты и секунды до момента вашей смерти, что выглядит крайне тревожно. Но не стоит пугаться — это не просто шутка или выдумка. Разработчик утверждает, что если вы будете честны в ответах, то получите прогноз, максимально близкий к реальности.

Хотя это приложение с названием «Часы смерти» было создано ещё в 2006 году, именно сейчас, с развитием искусственного интеллекта, оно обрело второе дыхание. Френсон и его команда проанализировали 1200 исследований по продолжительности жизни, чтобы сделать прогноз более точным.

Приложение не только сообщит, когда, по его расчетам, вы умрете, но и предложит рекомендации по улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Однако, несмотря на свою амбициозность, оно вызывает много споров. Некоторые пользователи считают его бесполезным и даже опасным, утверждая, что никто не должен знать такие вещи. Но есть и те, кто хвалит приложение, отмечая, что оно предсказало их смерть с удивительной точностью — один пользователь даже вспомнил, что результат совпал с предсказанием гадалки, к которой он обращался 25 лет назад.

Тем не менее, приложение набирает популярность. Оно скачано уже около 125 000 раз, и, несмотря на критику, продолжает собирать как положительные, так и отрицательные отзывы. И хотя обсуждать тему смерти сложно, такое приложение вызывает живой интерес и заставляет задуматься о том, как технологический прогресс меняет даже самые личные аспекты нашей жизни.